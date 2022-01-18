غلق وتشميع ٤محلات ورفع ٣٤٥ اشغال للمحلات والمقاهي المخالفة
كتب عبده خليل
شنت محلية دمياط برئاسة المحاسب حازم حواس ، عدة حملات مكبرة تحت قياده عبد الخالق فرج نائب المدينة وذلك ، لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق والميادين لضبط الباعة الجائلين، منعا لتأثيرهم على حركة المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتوره منال عوض محافظ دمياط، من اجل رفع معوقات سير المواطنين بالشوارع تحقيقا للاعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع مدينة دمياط العاصمة حيث اسفرت الحملة عن رفع ٣٤٥ اشغالات متنوعة
بالاضافه الي المرور علي المحلات التى تدار بدون ترخيص وتم غلق وتشميع ٤ محلات تدار بدون ترخيص من الجهة الإدارية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
وفي سياق متصل،
شنت محلية دمياط، حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين والأكشاك المخالفة بشوارع التجاري والشرباصي وسوق الحسبة ، بالتعاون مع شرطة المرافق
وأوضح رئيس المدينة أن الحملة استهدفت رفع الإشغالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم رفع اقفاص دواجن ، وإيداعها مخازن محلية دمياط وتحرير المحاضر اللازمة
وشدد على ضرورة استمرار فرض هيبة الدولة وسيادتها وتفعيل التواجد الأمني لإعادة الوجه الحضاري بكافة الطرق والمحاور والميادين بمدينة دمياط ، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات
كما وجه رئيس المدينة رؤساء القري بضرورة التواجد الدائم بالشارع لمراقبته ومتابعته بصفة دورية مع رفع كافة الإشغالات أمام المحلات والمقاهي وإزالة تجمعات الباعة الجائلين التي تتسبب في إعاقة المرور واستمرار ازالة الاكشاك المخالفة وغير المرخصة وعدم السماح قطعيًا بوجود أي مخالفات جديدة والتصدي لها في المهد وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
وشدد علي رؤساء القري بسرعة القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة القري ورفع جميع الإشغالات من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة حفاظاَ على أرواحهم، وفتح الشوارع المغلقة لتسيير حركة المرور