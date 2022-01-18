الهجان : احالة رئيس قرية طنان السابق والمسئول عن المخالفات والقسم الفنى بالقرية للتحقيق الفوري
كتب : احمد سلامه
قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مفاجئة لإزالة فورية للمباني المخالفة التي تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية بعزبة شرف الدين التابعة للوحدة المحلية بطنان بمركز قليوب يرافقه الاستاذ مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب وعدد من القيادات الامنية بالمحافظة حيث تمكنت الحملة من ازالة عدد 13 حالة بناء مخالفة من بينهم 3 حالات عبارة عن مسلحات خرسانية على مساحة 22 قيراط اراضي زراعية وتنوعت المخالفات ما بين منازل سويسي بالطوب الأبيض ومباني مسلحات وجراجات وهناجر.
وأكد المحافظ خلال الحملة أنه تم تحرير محاضر فورية للمخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية المطلوبة مشيرا ان المحافظة مستمرة في ازالة أي تعديات جديدة في مهدها ويتم رصد كل حالة وفحصها بدقة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وقد اصدر الهجان تعليمات فورية باحالة رئيس قرية طنان السابق والمسئول عن تلك المخالفات والقسم الفني بالقرية للتحقيق الفوري لافتاً إلى أن فني التنظيم ورؤساء القري مسئولين عن تنفيذ القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين فورا
مضيفا أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة وسيتم ازالة كافة التعديات وفق خطة منظمة تم اعدادها مع المسئولين والجهات الامنية.
وتهيب محافظة القليوبية بالمواطنين المتقدمين بطلبات تصالح والحاصلين على نموذج ( 10 ) سواء كان دائم أو مؤقت عدم القيام بأي أعمال بناء دون الحصول على ترخيص بناء للأعمال من الإدارات الهندسية بمجالس المدن والمراكز والأحياء طبقاً لقانون 119 لسنة 2008 حيث أن قبول التصالح يكون على الأعمال المخالفة السابقة وليس ترخيص للبناء الحديث والا يقع تحت طائلة القانون ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية كمخالفات حديثة وذلك طبقاً لما ورد بالقانون (17) لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2020 ولائحتة التنفيذية والخاص بالتصالح على أعمال البناء .مرفق صورة من تعليمات الللجنة المختصة بتوضيح قانون التصالح.