المنوفية : رفع أكثر من 13 ألف طن تراكمات قمامة بنطاق المحافظة خلال أسبوع

المنوفية : رفع أكثر من 13 ألف طن تراكمات قمامة بنطاق المحافظة خلال أسبوع

تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الجهود ورفع تجمعات القمامة بنطاق المحافظة للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين ، وذلك في ضوء خطة الدولة الشاملة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة .

تواصل الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بشن حملاتها المستمرة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع في رفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية أولا بأول بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، و أسفرت عن رفع 13 ألف و 489 طن مخلفات و تراكمات قمامة خلال الفترة من 5 وحتى 11 يناير الجارى

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حيث أوضح مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العامة إلى أنه تم رفع 697 طن تراكمات قمامة بحي شرق شبين الكوم و 1026 طن بحي غرب شبين الكوم و 1381 طن بمركز شبين الكوم و 2390 طن بمركز ومدينة أشمون و 1043 طن بمركز ومدينة منوف و 1046 طن بمركز ومدينة الباجور و 1352 طن بمركز ومدينة قويسنا و 954 طن بمركز ومدينة بركة السبع و 2257 طن بمركز ومدينة تلا و 1070 طن بمركز ومدينة الشهداء و 138 طن بمدينة سرس الليان و 135 طن بمركز ومدينة السادات .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة الاستمرار في شن الحملات المكثفة والتعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة نقلها إلي المدفن الصحي بكفر داود ، مناشدا جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها للحفاظ علي المظهر الحضاري لشوارع المحافظة وخلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين .