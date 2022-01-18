المنوفية : رفع أكثر من 13 ألف طن تراكمات قمامة بنطاق المحافظة خلال أسبوع
تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الجهود ورفع تجمعات القمامة بنطاق المحافظة للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين ، وذلك في ضوء خطة الدولة الشاملة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة .
تواصل الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بشن حملاتها المستمرة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع في رفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية أولا بأول بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، و أسفرت عن رفع 13 ألف و 489 طن مخلفات و تراكمات قمامة خلال الفترة من 5 وحتى 11 يناير الجارى