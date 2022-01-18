الأجهزة التنفيذية بحى المناخ تواصل حملاتها المكثفة لمتابعة ورفع الإشغالات والمخالفات بالعديد من المناطق بنطاق حى المناخ
بقيادة السيد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ
واصلت الأجهزة التنفيذية بحى المناخ حملاتها المكبرة لمتابعة ورفع الإشغالات والمخالفات بالعديد من المناطق بنطاق حى المناخ مرورا بشارع العبور وشارع عادل الشربيني وشارع ٢٣ ديسمبر وشارع النصر وشارع كسرى وشارع ستلنجراد وشارع الأمين
حيث قامت الحملة بالمرور بالعديد من الشوارع بنطاق حى المناخ
وتم خلال الحملة إزالة العديد من الاشغالات والمخالفات والبنوك الخشبية والاستندات
والمخلفات الموضوعة بنهر الطريق
كما تم إزالة تقفيلات وفتارين سجائر مخالفة
وتم إزالة تقفيلات مخالفة امام بعض المحلات مقامة بدون ترخيص
وجارى إستكمال الحملات بالمرور تباعا بكافة المناطق بنطاق الحى
تأتى هذه الحملة إستكمالا للحملات والمتابعات المستمرة التى تتم بكافة المناطق بنطاق حى المناخ لمتابعة وإزالة الاشغالات والمخالفات بنطاق الحى بمشاركة القيادات بالحى وفريق العمل بإدارة الاشغالات والإدارات المعنية بالحى ،