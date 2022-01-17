” ريان ” تتفقد منظومه النقل الجماعي بموقف مدن شبرا الخيمه وبنها

كتب / إسلام عفيفى

بناء على تعليمات السيد اللواء / عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قامت الدكتورة / إيمان ريان نائب المحافظ اليوم الأحد الموافق 2022/1/16 بجولة تفقدية بموقف بنها العمومي وموقف الزراعه بشبرا الخيمه ( منظومه النقل الجماعي ) وذلك بحضور اللواء د. / طلعت منصور – رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء/ سامى علام رئيس حى غرب شبرا والاستاذ / محمد عبدالحليم مدير عام مشروع المواقف بالقليوبية والاستاذ / محمود معوض الدمرداش رئيس اللجنة النقابية للعاملين بسرفيس القليوبية.

حيث بدأت ريان جولتها بتفقد ومعاينة موقف كلية الزراعة بنطاق حي غرب شبرا الخيمة تمهيدا لدعمه بمركبات النقل الجماعي وذلك تيسيرا على المواطنين للتنقل بين المحافظات بسهولة وأمان وذلك عقب قيام المحافظة بالتنسيق مع بعض شركات النقل الجماعي .

وفى اطار الحفاظ على جمهور الركاب وتقديم أفضل خدمة لهم ، قامت بمتابعة حسن سير السيارات والعمل على راحة المواطنين ، وايضا متابعه الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

كما شددت ” ريان ” على جميع السائقين بحسن معاملة الجمهور ومساعدة كبار السن والالتزام بالتعريفة المقررة وايضا متابعة تشغيل مرفق النقل الداخلى بدائرة المحافظة .

ثم توجهت ريان لمتابعه العمل بموقف بنها العمومي وحسن سير العمل به وذلك بحضور الأستاذ/ ياسر ابراهيم نائب رئيس مدينه بنها