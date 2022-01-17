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رئيس جامعة الفيوم يطمئن على حسن سير العملية الامتحانية والتأكد من عدم وجود حالات غش

رئيس جامعة الفيوم يطمئن على حسن سير العملية الامتحانية والتأكد من عدم وجود حالات غش

 

 

كتب : احمد سلامه

اطمئن الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم خلال جولتة التى اجراها اليوم الاثنين ٢٠٢٢/١/١٧ والتى رافقه فيها الأستاذ الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، على حسن سير العملية الامتحانية والتأكد من عدم وجود حالات غش من خلال متابعة كاميرات المراقبة المركزية للاختبارات الإلكترونية بكلية الطب للفصل الدراسي الأول، بحضور الأستاذ الدكتور عاصم العيسوي، القائم بأعمال عميد كلية الطب، والأستاذ الدكتور حمدي محمد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب
كما أشار رئيس جامعة الفيوم إلى أن وحدة الاختبارات الإلكترونية التابعة لمركز معلومات جامعة الفيوم قامت بتنفيذ الاختبارات الإلكترونية

 

وان اختبارات الفصل الدراسى الأول بكليات الطب والتمريض والمعهد الفني للتمريض خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٢/١/١٥ وحتى الخميس ٢٠٢٢/٢/٣.

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