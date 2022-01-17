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دعما للسياحة : كريم مصر تعلن زيادة أسطولها للتنقل بالأقصر وأسوان بنسبة 40% -35%
دعما للسياحة : كريم مصر تعلن زيادة أسطولها للتنقل بالأقصر وأسوان بنسبة 40% -35%
كتب : ماهر بدر
تلبية لاحتياجات العملاء من السياح المصريين والأجانب وتسهيل تنقلهم داخل المناطق الأثرية
هيثم عصام: افتتاح طريق الكباش وشهرة معالم الأقصر وأسوان شجعتنا على التوسع والانتشار
القاهرة، مصر، 17 يناير 2022 أعلنت شركة كريم مصر، منصة الانترنت الرائدة في الخدمات التكنولوجية وخدمات النقل التشاركي، زيادة أسطولها من وسائل نقل الأفراد في مدينتي الأقصر وأسوان بنسبة 40% و35% على التوالي. وجاء ذلك القرار استمراراً لخطة كريم في نمو خدماتها لتلبية احتياجات عملائها وضمن توجهات الشركة لدعم السياحة المصرية داخل أكثر منطقتين للجذب السياحي في مصر لتعزيز تجربة السياح المحليين والدوليين.
وتأتي الخطوة التي اتخذتها شركة كريم بالتزامن مع ما شهدته مصر والعالم ومدينة الأقصر على وجه التحديد بافتتاح طريق الكباش كأحد أهم وأشهر معالم المدينة. وقد أشادت التقارير المحلية والدولية بتوجه الأنظار خلال الفترة المقبلة نحو مدينتي الأقصر وأسوان خاصة بعد افتتاح طريق الكباش، حيث سجلت جميع فنادق ومنتجعات المحافظتين اشغالات كاملة لأول مرة منذ عدة شهور. وقد قررت شركة كريم نمو أسطولها في المدينتين كجزء من دعمها لاستراتيجية الدولة المصرية نحو التنمية السياحية طبقا لرؤية مصر 2030 والتي تقدم كريم من خلالها العديد من الخدمات التي تضمن تنقل آمن وسهل في عدة محافظات من الجمهورية.
وصرح هيثم عصام – المدير العام لشركة كريم مصر: “تؤمن شركة كريم أن لها دورا هاماً في دعم السياحة المصرية خاصة بعد ما شهدته الدولة من نمو وتطوير خلال الفترة الماضية وتطوير المناطق الأثرية وافتتاح طريق الكباش. ويأتي قرار زيادة عدد السيارات والكباتن المسجلين معنا في الأقصر وأسوان انعكاسا للطلب المتزايد على خدمات التنقل داخل المدينتين باعتبارهما ضمن أهم الوجهات السياحية العالمية وأماكن جذب للسياحة الداخلية أيضا. وتغطي خدمات كريم كافة المناطق السياحية لضمان تمتع عملائنا المصريين والأجانب بتجربة تنقل مميزة.”
وتوفر كريم خدمات مميزة تضمن للعميل قضاء إجازة مريحة حيث يستطيع العميل الحصول على سيارة في عدة دقائق، ودفع ثمن الرحلة نقداً أو عن طريق بطاقة الائتمان. ولضمان تمتع عملائنا برحلة آمنة، توفر كريم عدة ميزات خاصة بالأمن والسلامة مثل فريق خدمة العملاء الذي يمكن التواصل معه عبر الهاتف وعبر الدردشة الحية أثناء الرحلة وخلال ساعة بعد الانتهاء من الرحلة أو عن طريق البريد الإلكتروني في أي وقت خلال اليوم، بالإضافة إلى خدمة الـ SOS لحالات الطوارىء وخاصية تتبع الرحلات المتاحة على المنصة.