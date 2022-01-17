المؤسسة الأمريكية “AIAAsc” للاعتماد تُطابق معايير الجودة فى جامعة بدر
كتب : ماهر بدر
لاول مرة في الجامعات المصرية
رحب الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، بوفد “المؤسسة الأمريكية الدولية للاعتماد الأكاديمى”AIAAsc”، والتى يرأسها الدكتور رونالد كوفاك المدير التنفيذى، ويأتى ذلك فى إطار سعى إدارة الجامعة الدائم فى تحقيق أحد أهم أهدافها الإستراتيجية وهو تحقيق مكانة مرموقة على المستويين الإقليمى والدولى بين جامعات العالم، بتكليف رئيس مجلس الأمناء “مركز الضمان والجودة والتطوير المؤسسى”، وإتخاذ كل الإجراءات لتحقيق هذا الهدف.
عبر الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، عن سعادته بوجود وفد “المؤسسة الأمريكية الدولية للاعتماد الأكاديمى”AIAAsc”، والتى تُعرف كإحدى أقوى وأبرز هيئات الاعتماد على مستوى العالم والتى سيسهم اعتمادها فى تقدم ترتيب الجامعة على المواقع الدولية المتخصصة.. مشيراً إلى أن ذلك الإنجاز يعتبر من الأهداف الإستراتيجية فى خطة الجامعة؛ للحصول على أكثر من اعتماد دولى، فنحن نعتبر هذا التوجه ضرورة ملحة، واتجاهاً عالمياً للإرتقاء بالعملية التعليمية الأكاديمية.
فى ذات السياق، أكد الدكتور فوزى تركى، أن “مركز الضمان والجودة والتطوير المؤسسى” بالجامعة على مدى الأربعة شهور الماضية حقق مجهوداً هائلاً من أجل استيفاء معايير الدراسة الذاتية واستكمال الوثائق الداعمة فى الموعد المحدد للتقدم للإعتماد.. مضيفاً أن مؤسسة “AIAAsc” قامت بدراسة كل المعايير والوثائق، وقررت المؤسسة إرسال وفد رفيع المستوى لحرم الجامعة؛ لعمل زيارة ميدانية للمراجعة ومعاينة ما ورد فى الدراسة الذاتية على أرض الواقع.
من جانبه، أضاف الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن “المؤسسة الأمريكية الدولية للاعتماد الأكاديمى”AIAAsc”، قامت بفحص جميع منشآت الجامعة من كل الأوجه سواء “التعليمية، الأنشطة الطلابية، الخدمات المقدمة للطلاب، البنية التحتية والتقنية، وأنواع المواد الأكاديمية المقدمة للدارسين”.. موضحاً أن وفد “AIAAsc” أشاد بمستوى الجامعة والدراسة الذاتية والمستندات المقدمة للحصول على الإعتماد والجودة.
فى سياق متصل، قال الدكتور عمرو الإتربى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والتعاون الدولى، إن لجنة المراجعة بقيادة الدكتور سكوت بلير قد عقدت عدة لقاءات مباشرة بين وفد “المؤسسة الأمريكية الدولية للاعتماد الأكاديمى”AIAAsc”، وعدد كبير من الأكاديميين والإداريين للإطلاع على ما تمتلكه كليات الجامعة الـ16 من خبرات متميزة وعلماء مرموقين فى تخصصاتهم.. لافتاً إلى أن مؤسسة “AIAAsc” تطبق المعايير الأمريكية بشكل صارم، ويأتى ذلك وفق رؤية الدولة فى 2030؛ لرفع مستوى التعليم الأكاديمى بما يماثله فى الدول المتقدمة.
فى الموضوع نفسه، أوضح الدكتور عبداللطيف أحمد مدير مركز الضمان والجودة والتطوير المؤسسى بجامعة بدر فى القاهرة، أن الحرم الجامعى استقبل وفد “المؤسسة الأمريكية الدولية للاعتماد الأكاديمى”AIAAsc” فى يناير الجارى وزار كليات الجامعة ومبنى عيادات الأسنان والعيادات الشاملة لكلية الطب البيطرى، ومركز التعليم المستمر وشاهد تدريبات الطلاب فى الأنشطة المتنوعة؛ للتأكيد على كل ما قدمه “مركز الضمان والجودة والتطوير المؤسسى” بالجامعة فى الدراسة الذاتية على الطبيعة.
فى نهاية الزيارة أهدى الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة، وفد “المؤسسة الأمريكية الدولية للاعتماد الأكاديمى”AIAAsc” درع الجامعة على ما تقدمه المؤسسة من خدمات جليلة فى رفع شأن المؤسسات الأكاديمية والتعليمية وتطويرها على مستوى العالم.
حضر زيارة الوفد فى الجامعة، الدكتور ماجد زكى مستشار رئيس الجامعة لشئون الجودة، وعمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الإدارية داخل الحرم الجامعى.