إصابة شخصين فى حادث تصادم توك توك وادراجه بخارية
كتب عبده خليل
أصيب شخصين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة حادث تصادم توك توك، وادراجه بخارية على طريق كورنيش النيل وتحديدا امام قصر الثقافة . وكان اللواء حسام بدرة ، مساعد الوزير لامن دمياط ، تلقي إخطارًا من العميد ياسر مكرم مامور مركز شرطة فارسكور بوقوع حادث تصادم توك توك ،وادراجه بخارية ، على الفور، انتقل رجال الشرطة ودفع مدير مرفق إسعاف فارسكور بسياراتين إسعاف، حيث تبين إصابة كلا من طفل محمد احمد البديوي ١٣ عاما وسائق توك توك ، تم نقل الطفل المصاب الى المستشفى التخصصي لخطورة حالتة حيث تم كسر وخلع احدي قدميةً امام السائق فاصيب بكدمات
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق وسؤال المصابين.