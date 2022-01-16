دمياط الثالث بعد الفوز علي نادي ميت الخولي ١/o
كتب عبده خليل
فاز فريق نادي دمياط الرياضي بهدف لا شيء علي فريق نادي ميت الخولي وذلك فى مباراه دوري القسم الثالث على ملعب ميت الخولي تحت قياده فنيه متميزة بقيادة الكابتن محمد الدبسي وجهازه المعاون و مجلس الادارة برئاسة محمد ابو جنبه والمشرف العام علي الكرة المهندس عصام عمر خارج الديار ومواصلة الانتصارات حيث اصبح دمياط الثالث برصيد ٢٤ نقطة والثاني مركز شباب
مدينة السرو ٢٥ نقطة والاول نادي كهرباء الاسماعيلية منفردا برصيد ٣٢ نقطة وقال ابو جنبة مبسوط إننا كسبنا الماتش، ومش هيفرق مين جاب الجون، أهم حاجة الفرقة تكسب، وإن شاء الله القادم أفضل وبهذا الفوز الغالي
جدد دمياط آماله في المنافسة بدوري القسم الثالث مره اخري بعدما تغلبنا على فريق ميت الخولي العنيد 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم واكد ابو حنبة لعب دمياط بشكل رائع للغاية وكنا نستحق الفوز وبنتيجة أكبر من ذلك.
وأضاف ابو جنبة هدفنا استمر دمياط في الفوز في المباريات القادمة وكانها مباريات نهائية
وتابع أريد أن أقدم التهنئة للاعبين على ما قدموه وتأدية تعليمات المدرب، كنا نستحق نتيجة أكبر من ذلك ونريد الاستمرار حتي نتمكن من صدارة المجموعة حتى النهاية
وأردف ابو جنبة مازال أمامنا الكثير من العمل حتى نصل للمستوى الذي نأمله جميعًا، لقد فزنا وسجلنا العديد من الأهداف، بالإضافة إلى لعب كرة قدم جيدة، الآن التحدي هو التطور والتحسن ،