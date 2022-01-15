فوز جامعة القاهرة بكأس مسابقة “عباقرة الجامعات” بعد تحقيق أفضل النتائج
كتب : احمد سلامه
فازت جامعة القاهرة بكأس مسابقة “عباقرة الجامعات” الموسم الرابع بعد تحقيق أفضل النتائج بلا أي هزيمة وحصد أعلى الدرجات على مستوى المسابقة على مدار المواسم الأربعة، حيث فاز فريق طلاب جامعة القاهرة بالمباراة النهائية بحصولهم على 145 نقطة مقابل 95 نقطة لجامعة أسيوط.
كما فاز وجيه سمير الطالب بالفرقة الأولى بكلية قصر العيني بكأس أفضل لاعب للموسم الرابع بالمسابقة على مستوى الجامعات المصرية.
وسجل طلاب جامعة القاهرة خلال المنافسة 1070 نقطة، وهي تعني مساهمة طلاب جامعة القاهرة في تطوير القرى الأكثر احتياجًا في مصر بمبلغ (7.835.000) والتي تُعد قيمة الجائزة المقدمة من البنك الأهلي المصري.
وقد تكون فريق جامعة القاهرة من 8 طلاب من كليات الجامعة وهم: محمد طه عبد الحميد كلية الطب البشري، وهند أشرف محمد كلية الطب البشري، وأحمد عبد الرحمن عوض عصفور كلية الطب البشري، ووجيه سمير عبيد كلية الطب البشري، وهدى شريف عيد كلية طب الأسنان،وعبد الوهاب حسن عبد الوهاب كلية الصيدلة،ونورهان أسامة عبد الحليم كلية الصيدلة، وحسناء جمعة نجدي كلية الطب البيطري.
من جانبه، قدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة والتحية للطلاب المشاركين لتحقيق أعلى نتيجة في المسابقة بإجمالي 1070 نقطة، وحصدوا اللقب للموسم الرابع، وأثبتوا أنهم الأفضل على مستوى جامعات مصر، وأن فوزهم بكأس المسابقة يعكس قوة التدريب والإعداد العلمي والثقافي الذي تقوم به الجامعة لطلابها.