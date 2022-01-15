فلسفة توماس شيلبي
الثقافة السطحية
تحقيق صحفي / مؤمن المزلاوي
في ظل الثقافة السطحية المنتشرة في مجتمعاتنا الشرقية أصبحت شخصية توماس شيلبي
حديث الصباح والمساء ومصدر إلهام لدي الكثير من
أنصاف المثقفين والشباب المولع بفلسفة الحوار
وكيريزما الشخصية التي تهمش الواقع وتسخر منه
وتظهر المرأة مهما بلغ شأنها علي أنها مجرد رقم في
مجتمع العاهرات ..
البداية ..
فلقد لاحظت خلال متابعتي اليومية عبر الفيسبوك
آلاف الصفحات والمجموعات التي تحمل إسم
توماس شيلبي تلك الشخصية التي أصبحت أيقونة الفلسفة الحوارية التي نجحت فى عدم تقبل المراهقين حقيقة أن توماس شيلبي هو في الأصل شخصية خيالية ليست لها وجود في الواقع .
فمن هو توماس شيلبي ..
توماس مايكل شيلبي هو شخصية خيالية ورجل أعمال في دراما الجريمة البريطانية في مسلسل
بيكي بلايندرز المسلسل الذي حصد الكثير من الجوائز وكان سبب في شهرة الفنان الايرلندي
كيليان مورفي الذي يقوم بتجسيد شخصية توماس شيلبي
الصدمة ..
ومن خلال مناقشة بعض الشباب من أجل الوصول إلى الحقيقة في هذا الأمر تبين لي أن معظم الشباب لم يشاهدون هذا المسلسل ولا يعلمون شئ عنه
فأصبحت في حالة دهشة واستغراب
كيف وصلت فلسفة توماس شيلبي لهذه الشريحة الكبيرة من الشباب دون أن يشاهدوا حلقة واحدة من هذا المسلسل ؟
حقيقة الأمر ..
بعض الشباب في مجتمعاتنا الشرقية للأسف الشديد
تحولت عقولهم رهينة لعالم القص واللصق والكوبي
دون التحري عن صحة ما يقدم لهم من معلومات خلال مواقع التواصل الإجتماعي فخيل لهم
أن صورة الممثل الايرلندي كيليان مورفي علي أنه هو توماس شيلبي والذي هو في الأصل شخصية خيالية
تداعيات الانبهار .