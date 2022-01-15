تحقيقاتعاجل

فلسفة توماس شيلبي الثقافة السطحية

فلسفة توماس شيلبي
الثقافة السطحية

 

تحقيق صحفي / مؤمن المزلاوي

في ظل الثقافة السطحية المنتشرة في مجتمعاتنا الشرقية أصبحت شخصية توماس شيلبي
حديث الصباح والمساء ومصدر إلهام لدي الكثير من
أنصاف المثقفين والشباب المولع بفلسفة الحوار
وكيريزما الشخصية التي تهمش الواقع وتسخر منه
وتظهر المرأة مهما بلغ شأنها علي أنها مجرد رقم في
مجتمع العاهرات ..

البداية ..

فلقد لاحظت خلال متابعتي اليومية عبر الفيسبوك
آلاف الصفحات والمجموعات التي تحمل إسم
توماس شيلبي تلك الشخصية التي أصبحت أيقونة الفلسفة الحوارية التي نجحت فى عدم تقبل المراهقين حقيقة أن توماس شيلبي هو في الأصل شخصية خيالية ليست لها وجود في الواقع .

فمن هو توماس شيلبي ..

 

توماس مايكل شيلبي هو شخصية خيالية ورجل أعمال في دراما الجريمة البريطانية في مسلسل
بيكي بلايندرز المسلسل الذي حصد الكثير من الجوائز وكان سبب في شهرة الفنان الايرلندي
كيليان مورفي الذي يقوم بتجسيد شخصية توماس شيلبي

الصدمة ..

ومن خلال مناقشة بعض الشباب من أجل الوصول إلى الحقيقة في هذا الأمر تبين لي أن معظم الشباب لم يشاهدون هذا المسلسل ولا يعلمون شئ عنه
فأصبحت في حالة دهشة واستغراب
كيف وصلت فلسفة توماس شيلبي لهذه الشريحة الكبيرة من الشباب دون أن يشاهدوا حلقة واحدة من هذا المسلسل ؟

حقيقة الأمر ..

بعض الشباب في مجتمعاتنا الشرقية للأسف الشديد
تحولت عقولهم رهينة لعالم القص واللصق والكوبي
دون التحري عن صحة ما يقدم لهم من معلومات خلال مواقع التواصل الإجتماعي فخيل لهم
أن صورة الممثل الايرلندي كيليان مورفي علي أنه هو توماس شيلبي والذي هو في الأصل شخصية خيالية

تداعيات الانبهار .

 

يرجع شغف وانبهار الكثير من الشباب بشخصية
توماس شيلبي إلي ما تقدمة لهم هذه الشخصية
من ما يسمي بفلسفة الحوار حيث يمتلك توماس شيلبي في هذا المسلسل شخصية ذات طابع فلسفي
من خلال حواره مع الآخرين في جميع المشاهد
فتجده دائما ينتهج أسلوب اعتلائي في طريقة حواره مع أفراد المسلسل ف تارة يتظاهر بعدم المبالاه وتاره
تشعر أنه هو الشخص الوحيد المثقف في هذا الكوكب
يسخر من النساء ويقلل من أهمية الحياة ويصفها
أنها مجرد سباق والبقاء فيه للاقوى فلا مكان للضعفاء
والاغبياء في المجتمع .
وهذا بالطبع رؤية مؤلف العمل الدرامي وخيال المخرج مع قليل من الارتجال من قبل كيليان مورفي
بطل المسلسل .

سطحية الشباب

اجتزأت بعض العبارات الشهيرة من المسلسل
وتم تداولها عبر وسائل التواصل مرفق معها صورة الممثل الايرلندي كيليان مورفي وتم نشرها للتعببر عن مواقف مختلفة وأحاسيس بداخل كل شخص يعجز عن التعبير عنها نظراً لعدم امتلاكه القدرة على ممارسة حوار ذو صبغة تحمل معاني فلسفيه

الجانب الآخر
وفي الجانب الآخر هناك أشخاص عقلاء شاهدوا المسلسل وهم علي علم ودراية كاملة أنه مجرد عمل فني مثله مثل باقي الأعمال الدرامية وأن ارتجال
كيليان مورفي خلال تجسيده دور توماس شيلبي
هو ما ادي إلي رفع قيمة هذا العمل الفني
وجعله يتماشى مع أفكار وثقافة الكثير من عشاق الدراما الإنجليزية .
وتم اقتصاص الأجزاء الحوارية التي تحمل فلسفة الحوار في مخاطبة الآخر وتصديرها للمجتمعات
الشرقية مما أثار كل هذه الضجة
حول فلسفة توماس شيلبي

تحقيق صحفي / مؤمن المزلاوي

Post Views: 43
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس الوحدة المحلية بطحلة : تحويل مقلب قمامة بقرية الرملة مركزبتها لحديقة عامة

رئيس الوحدة المحلية بطحلة : تحويل مقلب قمامة بقرية الرملة مركزبتها لحديقة عامة

منذ ساعة واحدة
Photo of أصابه ” ٦ ” أشخاص في تصادم بين سيارتين ملاكى أمام بوابة جامعة أسيوط

أصابه ” ٦ ” أشخاص في تصادم بين سيارتين ملاكى أمام بوابة جامعة أسيوط

منذ ساعتين
Photo of فوز القناطر وبهتيم والمؤسسه وهزيمة بيجام وكفر شكر فى القسم الرابع

فوز القناطر وبهتيم والمؤسسه وهزيمة بيجام وكفر شكر فى القسم الرابع

منذ ساعتين
Photo of كلام يهمكصرخة واستغاثة عاجلة للدكتور محافظ الشرقية

كلام يهمكصرخة واستغاثة عاجلة للدكتور محافظ الشرقية

منذ 7 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!