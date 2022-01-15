امطار وصقيع «نوة الفيضة الكبرى» تواصل ضرب الإسكندرية



كتبت – شريهان شكري:

واصلت نوة الفيضة الكبرى ضرب الإسكندرية، لليوم الثالث على التوالي، بأمطار غزيرة، ورياح غربية، وإنخفاض في درجات الحرارة وصلت إلى حد الصقيع، وذلك اليوم السبت.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفع درجة الإستعداد القصوى، والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة، إستعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد «نافع» على إستمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، وإتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

ودفعت الشركة بالتنسيق مع الأحياء، وشركتي مياه الشرب، ونهضة مصر لأعمال النظافة، بنحو 180 سيارة لكسح أي تراكمات لمياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق، لضمان إستمرار السيولة المرورية.