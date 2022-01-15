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الداخلية..كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر “فيس بوك” متضمناً قيام قائد سيارة أجرة بالإتيان بأفعال خادشة للحياء .. تم ضبطه)

الداخلية..كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر “فيس بوك” متضمناً قيام قائد سيارة أجرة بالإتيان بأفعال خادشة للحياء .. تم ضبطه)

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الحسابات الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” تضررت خلاله صاحبة الحساب بأنه حال إستقلالها سيارة أجرة “ميكروباص” بتاريخ 30/12/2021 من مدينة دمياط لمحل إقامتها برأس البر تلاحظ لها قيام السائق بالإتيان بأفعال خادشة للحياء مما أضر بها نفسياً .
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم أول شرطة دمياط) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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