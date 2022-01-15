أصابه ” ٦ ” أشخاص في تصادم بين سيارتين ملاكى أمام بوابة جامعة أسيوط



متابعة / مؤمن المزلاوي

وقع منذ قليل حادث تصادم بين سيارتين ملاكى امام البوابه البحريه لجامعه اسيوط واسفر الحادث عن إصابة ٦ أشخاص

وكان اللواء ” عمر السويفي ” مدير أمن أسيوط تلقي اخطارا من مأمور قسم أول اسيوط يفيد عن وقوع تصادم بين سيارتين أمام جامعة أسيوط دائرة القسم

وعلي الفور انتقلت لمكان الواقعة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف

و مأمور قسم أول و المقدم ” علي نصر ” رئيس المباحث كما تواجد بموقع البلاغ ” محمد بشير ” رئيس حى غرب و ” احمد ثابت ” نائب رئيس الحي و” عبد الرحمن القرن ” مسئول الأزمات بحى غرب

وقد تبين من المعاينة والفحص عن

وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي احدهما تحمل ( رقم ٤٦٣٢ ) ي ل ي والاخرى تحمل رقم ( ٤٥٨٩ ) ي م ط مما أسفر علي اصابه ” ٦ ” أشخاص تم تحويلهم إلي مستشفى الجامعه

تحرر محضر بالواقعة وجارى إخطار النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة