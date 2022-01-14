مجموعة أبو غالي موتورز الناقل الرسمي لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

كتب : ماهر بدر

مشاركتها للمرة الرابعة علي التوالي

المهندس محمد أبو غالي: نفخر برعاية منتدى شباب العالم مرة أخرى حيث يُعتبر بصمة عالمية ذات تأثير كبير

وفي إطار دعمهم لكل الفعاليات والمؤتمرات الكبرى علي أرض مصر، حرصت مجموعة أبو غالي موتورز على المشاركة في رعاية منتدى شباب العالم للمرة الرابعة على التوالي والتي تقام في شرم الشيخ في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار “العودة معا” 2022، والمجموعة هي الناقل الرسمي للمنتدى من خلال توفير خدمات التنقل المُتميزة للعديد من الشخصيات الهامة والشباب المشاركين في المنتدى.

وبهذه المناسبة، صرح السيد المهندس محمد أبو غالي، عضو مجلس إدارة مجموعة أبو غالي موتورز، “نفخر برعاية منتدى شباب العالم مرة أخرى حيث يُعتبر بصمة عالمية ذات تأثير كبير في حيث تم تقديم توصيات منتدى الشباب في العامين 2018 و2019 للأمم المتحدة وتم اعتمادها ووُضعت على الأجندة الدولية.

وأضاف أبو غالي، “شهد منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة مشاركة العديد من الرؤساء ورؤساء الوزراء والسفراء، يتقدمهم فخامة السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، الذي يقدم الكثير من الدعم للشباب الذي نجح في تحويل فكرة منتدى الشباب من فكرة محلية إلى فكرة دولية لها أثر إيجابي على حياة الشباب في مختلف الدول.

وقال المهندس محمد أبو غالي، ” بالرغم من توقف الأنشطة في العديد من الدول خلال الفترة السابقة بسبب جائحة كورونا، إلا أن ما تحقق في مصر من تنمية شاملة خلال العامين الماضيين يفوق أي تصورات، حيث تخطى النمو الذي حدث في مصر العديد من البلاد حول العالم، ونجحت الإدارة المصرية في الحفاظ على سلامة وصحة الناس مع الاستمرار في دفع عجلة التنمية إلى الأمام.”

وأضاف أبو غالي” تعمل القيادة المصرية منذ أربعة سنوات على جذب الاستثمار الأجنبي في مصر، حيث يُعد أحد العوامل الهامة لمختلف الدول من أجل تحقيق التنمية، وتتضمن المجهودات إصدار حزمة من القوانين تشجع الشركات العالمية الكبرى على الاستثمار في السوق المصري لجعل مصر مركزاً إقليمياً للاستثمارات في إفريقيا والشرق الأوسط.”

وقال عضو مجلس إدارة مجموعة أبو غالي موتورز، ” منتدى الشباب فرصة مُميزة للاستماع لأفكار الشباب من حول العالم، حيث يُمثل الشباب الحاضر والمستقبل، وتولي القيادة السياسية المصرية اهتماماً خاصاً بالشباب وكيفية دعمهم وتوفير كل السُبل من أجل تقدمهم وتمكينهم من لعب دورهم الهام في تنمية الاقتصاد المصري من خلال أفكارهم الخلاقة والمُبتكرة.”

ومن جانبه قال المهندس تامر قطب، المدير التجاري لمجموعة أبو غالي موتورز” تحرص مجموعة أبو غالي موتورز، الشركة الرائدة في مجال تطوير حلول التنقل المُتكاملة للأفراد والشركات في مصر، على رعاية منتدى شباب العالم للمرة الرابعة على التوالي، وفي 2022، نفخر بكوننا الناقل الرسمي للمنتدى، ونقدم أفضل وسائل التنقل الفريدة للعديد من الشخصيات الهامة والشباب من المطار للفنادق ولحضور مختلف فعاليات المنتدى من خلال أسطول كبير من السيارات يحتوي على ما يقرب من 100 سيارة من ضمنهم حوالي 60 لندن كاب والعديد من السيارات المُميزة الأخرى.”

وتحرص مجموعة أبو غالي على رعاية مختلف الفعاليات في مصر، وكانت أخر مشاركتها في الرعاية خلال مهرجان الجونة السينمائي الماضي، هذا بالإضافة إلى رعاية معرض Art D’Égypte الذي أقيم في منطقة أهرامات الجيزة في أكتوبر 2021.

هذا ويقام منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار “العودة معا”، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم، ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

حول مجموعة أبو غالي موتورز

تأسست مجموعة أبو غالي موتورز على يد السيد المحاسب ماهر أبو غالي في 1980، وهي الشركة الرائدة في مصر في مجال تطوير حلول التنقل المُتكاملة للأفراد والشركات، والمجموعة هي الوكيل الرسمي للعديد من العلامات التجارية العالمية الأيقونية للسيارات، وتقدم المجموعة حلولاً تتناول متطلبات مستقبل قطاع السيارات من خلال توفير خدمات ومنتجات فريدة وفائقة الجودة للعملاء، وعمل تأثير إيجابي على قطاع السيارات بشكل عام.

وتسعى مجموعة أبو غالي موتورز لتقديم حلول تنقل مُتكاملة تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء مع ضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة من خلال فريق عمل الشركة المتميز والموثوق به، وتهدف المجموعة إلى الحفاظ على علاقة طويلة الأمد مع كافة العملاء والشركاء تتسم بالاحترام والثقة المتبادلة.

وتعمل مجموعة أبو غالي موتورز على إثراء حياة العملاء وتسهيل تنقلاتهم اليومية من خلال اتباع أحدث التكنولوجه العالمية لتوفير حلول تلبي كافة احتياجات العملاء في مصر. ويعتبر المنافس الوحيد لمجموعة أبو غالي موتورز هو الوقت، حيث يوجد لدينا أهداف متعددة لتحقيقها للارتقاء بكافة المنتجات والخدمات التي نقدمها باتباع استراتيجيات مُتكاملة تدعم قطاع السيارات والاقتصاد المصري.