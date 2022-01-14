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رسالة إلى مسئول
رسالة إلى مسئول
محمد يعقوب يكتب :
إلى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
تقدم المواطن هانى رشيد حسين كامل بشكوى بخصوص صالة جيم ملاصقة لمنزله بدون ترخيص وضد مالكها والكائنات بالبرج المملوك للاخير فى 8شارع الأمين تقسيم الحناوى مدينة الزقازيق
رشدى قال إن صاحب البرج قام بإنشاء هذه الصاله في الدور الأول علوي والثاني العلوي بدون ترخيص حيث أن هذه الأدوار طبقا لرخصه البرج ادوار سكنيه وليست تجاريه مخالفا بذلك لشروط الترخيص ومتحديا القانون وأن منزلي ملاصق للبرج وهذه الصاله وتسبب لي الازعاج
الدائم طوال اليوم من جراء استخدام الاجهزه الثقيله والحديد التي تصدر عنها اصوات وضوضاء شديده مما يحول لي بعدم الراحه داخل منزلي وعدم مراعاتهم لحرمه الجار خاصه مع وجود والدتي المسنه والقعيده والتي تحتاج إلي الراحه والهدوء وقد تقدمت بشكاوي عديده الي حي أول من قبل وعمل محاضر رسميه بقسم اول الزقازيق وشكاوي الي محافظ الشرقيه ورئاسه الوزراء الي أن هذه الشكاوي العديده لم تثمر عن حل حاسم لهذه المشكله اللهم بعض
قرارات الغلق التي صدرت بحق الجيم ولكن يقوم صاحب الجيم بفض الشمع عده مرات بعلم مسؤولي حي اول دون عمل محاضر له للنيابه العامه حتي القرار الذي قصدر له بالغلق وقطع المرافق وهو قرار رقم 119 بتاريخ 2020/9/10 إلا أن هذا القرار لم ينفذ حتي وقتنا هذا وما زال الجيم يعمل بدون غلق فعلي أو قطع للمرافق وقد أعطي له مهله لتقنين وضعه لمده ثلاث اشهر بناء علي قرار المحافظ بإعطاء صاحب المنشأة الغير مرخصة مهله وهو القرار رقم 6530لسنه 2020 لحين استكمال إجراءات الترخيص وعلي الرغم من انتهاء هذه المهله منذ ما يقرب من عام في تاريخ 2020/12/24 إلا أنه لم يتم أيضا غلقه فعليا وما زال يعمل حتي الآن ضاربا بالقوانين والأعراف عرض الحائط والادهي من ذلك أن صاحب البرج والجيم قام بتهديدي عده مرات متعللا أنه صاحب نفوذ ومعارف قويه وان أحدا لن يستطيع غلق هذه الجيم ويقوم بالاستقواء بزوج ابنته الذي يعمل بالقضاء فهل اصبحنا حضرتك
في غابه دون مراعاة حق جار أو مرضي ام ماذا واين سياده القانون الواجب تطبيقه علي كافه الناس سواسيه بدون تمييز
نأمل أن يتدخل الاستاذ الدكتور ممدوح غراب الذى دائما ما يسارع فى إزالة اسباب شكاوى المواطن الشرقاوى وهذا ماعاهدناه فى الدكتور محافظ الشرقية