حصرياً | #الجورنالجي ينفرد بنشر أول صور لسفاح المنيا بعد واقعة قتل خطيرة بالصور

حصرياً | #الجورنالجي ينفرد بنشر أول صور لسفاح المنيا بعد واقعة قتل خطيرة بالصور

مراسل المنيا | محمد علي عبد المنعم

سفاح المنيا الذي قطع شاب ثلاثيني اجزاء وقطع رأسة وأطرافة ووضعهم في شوال والقاهم على الطريق الدائري .. و تم القبض عليه وجاري التحقيق من قبل النيابة العامة

#شكرا لجميع الاجهزة الامنية بمديرية امن المنيا بقيادة اللواء محمد التواب مساعد الوزير مدير امن المنيا

#شكرا للعقيد عمر حسن مفتش المباحث لمركز المنيا والمنيا الجديدة وشكرا للسيد المامور المحترم

#شكرا للمقدم جادلله صدقي رئيس مباحث مركز المنيا

#شكرا للرائد نزار الواعر معاون اول مباحث المركز مع شكري وتقديري لكافة الضباط والامناء والمخبرين نظام ومباحث

#خالص_عزائنا لأهالينا في قرية مرزوق مركز مطاي وباذن الله حكم ربنا ثم حكم القضاء العادل سيكون سريعا للقصاص .