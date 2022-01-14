حصرياً | #الجورنالجي ينفرد بنشر أول صور لسفاح المنيا بعد واقعة قتل خطيرة بالصور
مراسل المنيا | محمد علي عبد المنعم
سفاح المنيا الذي قطع شاب ثلاثيني اجزاء وقطع رأسة وأطرافة ووضعهم في شوال والقاهم على الطريق الدائري .. و تم القبض عليه وجاري التحقيق من قبل النيابة العامة
#شكرا لجميع الاجهزة الامنية بمديرية امن المنيا بقيادة اللواء محمد التواب مساعد الوزير مدير امن المنيا
#شكرا للعقيد عمر حسن مفتش المباحث لمركز المنيا والمنيا الجديدة وشكرا للسيد المامور المحترم
#شكرا للمقدم جادلله صدقي رئيس مباحث مركز المنيا
#شكرا للرائد نزار الواعر معاون اول مباحث المركز مع شكري وتقديري لكافة الضباط والامناء والمخبرين نظام ومباحث
#خالص_عزائنا لأهالينا في قرية مرزوق مركز مطاي وباذن الله حكم ربنا ثم حكم القضاء العادل سيكون سريعا للقصاص .