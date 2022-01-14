الفلكى رضا العربي ينشر اخطر توقعات ٢٠٢٢

العالم المتناحر الي الهاويه

تكلمت في العام الماضي عن ان العام الفلكي لاينتهي بانتهاء شهر ديسمبر كما يذكر كافة المشتغلين بالعلوم الفلكية وان البداية الحقيقية للعام هي لحظة.دخول الشمس الي برج الحمل فالسنة كالانسان تماما لها فترة طفولة وصبي وشباب وكهولة وشيخوخة حالها حال كافة المخلوقات بالكون الذي نحي به ولكن كي لااكرر ما ذكرته العام الماضي فقط اذكركم باننا مازلنا نحيا تحت طاقات وتاثير طالع عام 2021..وان العام الجديد 2022لم يبدا بعد

عام 2022

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من علم الارقام يخضع عامنا هذا لكوكب الزهرة كوكب السحر والجمال والنساء.. والطيب والفن..والعاطفة.. والمال.. كوكب الزهرة من الكواكب التي يطلق عليها كوكب سفلي اي يدور اسفل فلك الشمس… هي ربة برجي الثور… والميزان.. وشرفهابالحوت عندما تتصل

بكوكب نحيس تزداد فضائح النساءو يزداد الفجور.. وتسوء الاخلاق. وعندما تتصل بكوكب سعيد تنتعش الفنون الراقية.. ويصلح حال العلماء والفقاء ورجال الدين..وتحسن اخلاق العامة.. وسنتحدث عن اوقات نحسها وسعدها.. فيما بعد

مصر

=======مصر طالعها الحوزاء.. للاسف هذا العام زحل بعاشرها.. والعاشر بيت السلطان والمكانة.. ندعو من الله ان يحفظ مصر وجيشها ورءيسها….. لكن في شهر ابريل ربما يكون هناك بعض الاحداث الصعبة التي من الممكن ان يعاني منها الجميع

مياه النيل… لن تستطيع اثيوبيا واعوانها تركيع مصر او منع نقطة مياه واحدة عن مصرنا الحبية

ايضا هذا العام هو بداية النهاية لحكومة ابي احمد.. وزوالها

السياحة ستنشط السياحة بعض الشي لكنها ما تلبث ان يخفت نجمها نتيجة..لاثار فيروس كورونا العالمية ونتيجة لبعض الاحداث التي نرجوا من الله ان يجنب مصر اثارها

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امريكا

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الولايات المتحدة في صراع متواصل مع الصين الشعبية التي يتعاظم اقتصادها مقارنا بالولايات المتحدة وروسيا.. وسبب الصراع كما يعلم الكافة اقتصادي…

الدولار=

لاحظ الجميع خلال النصف الثاني من العام تراجعا في اسعارالعملات الرءيسية كالدولار.. واليورو.. والاسترليني

هذا العام لن يحدث تغيير. وهذا ناتج من وجود كوكب زحل في بيت المال لدي الولايات المتحدة.. حتي ان الصين حاولت جاهدة في تقليص وتحجيم الدولار.. الا ان وجود زحل في بيتها الخامس لم يساعدها علي انجاح ذلك

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السياحة العالمية.. لن تزدهر السياحة العالمية بشكل ببعث علي الارتياح. ستكون في فترات متقطعة… خلال شهر اغطس…حتي..نوفمبر..من العام 2022

ستظل امريكا… الصين…. روسيا هي الاول عسكريا يليها الدول الاوروبية

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روسيا… يشغلها الصراع مع اوكرنيا… لكن لن تقوم حرب بينهما

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تركيا

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تحاول تركيا مد نفوذها في سوريا والعراق ولكنها لن تفلح لوجود رفض وصد داخلي وايضا من الخارج.. نتيجة لوجود زحل واورانوس… الموجود في بيت الشراكة لديها.. مما يجعلها تعاني من حالة من التخبط السياسي.. يليه تخبط اقتصادي ايضا..مما يودي لاكتسابها..عدوات اغلب الدول.

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ايران

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تعاني ايران ايضا من تخبط سياسي.. وتكتسب عدوات دول الخليج مجتمعة والعراق ولبنان والسعودية.. مما يجعل هذه الدول ترتمي في حضن عدو عدوها اسرائيل.. ..وعمل تطبيع شامل كامل بين دول الخليج والكيان الصيوني لايقاف المد الشيعي الايراني.. والاطماع الايرانيه.. والحلم الفارسي

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لبنان

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نتيجة لوجود كوكب زحل في برج الدلو.. يخلق حالة من الصراع في لبنان بين الشعب ومسؤاليه…

نستطيع ان نقول في ايجاز عام 2022اصعب عام سيمر علي لبنان العرب.. ولن يشم الشعب اللبناني انفاسه الا في شهر مارس 2023

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العراق

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لوجود كوكب زحل في البيت الخامس من خارطة دولة العراق.. فهو عام صعب جدا جدا علي العراق الشقيق ومن الممكن ان يتم تقسيم عراقنا الحبيب.. هذا العام او فقدان بعض اراضيه

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السعودية

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تظل دولة الحرمين هي الاولي في دول الخليج من حيث الاسقرار لكنها ستنتهج نهج دولة الامارات المتحدة في خطواتها نحو الحداثة والثورة علي كل ما هو قديم..من قوانين.. وعادات… مما سيكون بمثابة صدمة لبعض الشعوب العربية والاسلامية

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سوريا

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يعتبر عام 2022مرحلة مكملة لما سبقه من اعوام.. ويظل الاقتصاد السوري يعاني من عدم استقرار كما قلت سابقا فلن تعود سوريا الي اوجها الا في عام 2025عندما يترك اورانوس بيت مالها ويدخل الي برج الجوزاء عندها تعود الامور الي نصابها

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كورونا

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لم تفلح كورونا في القضاء علي البشرية ولم تفلح البشرية

في القضاء عليه…. واتضح للجميع انه اداة من ادوات الحرب الاقتصادية التي خلقتها الدول الكبري للقضاء علي الاقتصاديات المنافسة لها وللحد من نفوذ وصعود بعض الكيانات… ومع ذلك استطيع ان ابشر الجميع ان بنهاية عام 2022سيصبح فيروس كورونا مرض عادي وسيكون لدينا مصل فعال للقضاء عليه والتصدي لها.