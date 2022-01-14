الفلكى رضا العربي ينشر اخطر توقعات ٢٠٢٢
العالم المتناحر الي الهاويه
تكلمت في العام الماضي عن ان العام الفلكي لاينتهي بانتهاء شهر ديسمبر كما يذكر كافة المشتغلين بالعلوم الفلكية وان البداية الحقيقية للعام هي لحظة.دخول الشمس الي برج الحمل فالسنة كالانسان تماما لها فترة طفولة وصبي وشباب وكهولة وشيخوخة حالها حال كافة المخلوقات بالكون الذي نحي به ولكن كي لااكرر ما ذكرته العام الماضي فقط اذكركم باننا مازلنا نحيا تحت طاقات وتاثير طالع عام 2021..وان العام الجديد 2022لم يبدا بعد
عام 2022
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من علم الارقام يخضع عامنا هذا لكوكب الزهرة كوكب السحر والجمال والنساء.. والطيب والفن..والعاطفة.. والمال.. كوكب الزهرة من الكواكب التي يطلق عليها كوكب سفلي اي يدور اسفل فلك الشمس… هي ربة برجي الثور… والميزان.. وشرفهابالحوت عندما تتصل
بكوكب نحيس تزداد فضائح النساءو يزداد الفجور.. وتسوء الاخلاق. وعندما تتصل بكوكب سعيد تنتعش الفنون الراقية.. ويصلح حال العلماء والفقاء ورجال الدين..وتحسن اخلاق العامة.. وسنتحدث عن اوقات نحسها وسعدها.. فيما بعد
مصر
=======مصر طالعها الحوزاء.. للاسف هذا العام زحل بعاشرها.. والعاشر بيت السلطان والمكانة.. ندعو من الله ان يحفظ مصر وجيشها ورءيسها….. لكن في شهر ابريل ربما يكون هناك بعض الاحداث الصعبة التي من الممكن ان يعاني منها الجميع
مياه النيل… لن تستطيع اثيوبيا واعوانها تركيع مصر او منع نقطة مياه واحدة عن مصرنا الحبية
ايضا هذا العام هو بداية النهاية لحكومة ابي احمد.. وزوالها
السياحة ستنشط السياحة بعض الشي لكنها ما تلبث ان يخفت نجمها نتيجة..لاثار فيروس كورونا العالمية ونتيجة لبعض الاحداث التي نرجوا من الله ان يجنب مصر اثارها
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امريكا
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الولايات المتحدة في صراع متواصل مع الصين الشعبية التي يتعاظم اقتصادها مقارنا بالولايات المتحدة وروسيا.. وسبب الصراع كما يعلم الكافة اقتصادي…
الدولار=
لاحظ الجميع خلال النصف الثاني من العام تراجعا في اسعارالعملات الرءيسية كالدولار.. واليورو.. والاسترليني
هذا العام لن يحدث تغيير. وهذا ناتج من وجود كوكب زحل في بيت المال لدي الولايات المتحدة.. حتي ان الصين حاولت جاهدة في تقليص وتحجيم الدولار.. الا ان وجود زحل في بيتها الخامس لم يساعدها علي انجاح ذلك
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السياحة العالمية.. لن تزدهر السياحة العالمية بشكل ببعث علي الارتياح. ستكون في فترات متقطعة… خلال شهر اغطس…حتي..نوفمبر..من العام 2022