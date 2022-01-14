ألي متي سيظل تمثال الملك رمسيس الثاني أعظم ملوك مصر في متحف تورينو بأيطاليا بعيدا عن الوطن .. !!
.. مصطفي العموري
الصوره الموجوده أمامكم يا ساده هي لتمثال الملك رمسيس الثاني(رمسيس الأكبر) أشهر ملوك مصر القديمه الذي يُصور الملك العظيم وهو يجلس بكامل بهاؤه في قوه وشموخ مبتسماً ابتسامه خفيفه تدل على الوقار يرتدي التاج الملكي ممسكاً صولجانه الملكي “الحقا” شعار الحكم . ويرتدي ثوب أنيق متسع الأكمام وصندلاً أنيقاً ومن أسفل قدميه تظهر الأقواس التسعة التي تعتبر تجسيداً للأعداء.خاضعين تحت سيطرة الملك وعلى جانبي قدميه الملكة نفرتاري الجميله .
من خلال هذا التمثال الرائع استطاع الفنان المصري أن يعبر عن مدي قوه وشموخ وسيطرة الدولة المصرية.متمثلة في تمثال الملك رمسيس الثاني والمفاجأه يا سياده هو أن التمثال بعيدا عن موطنه وارضه أنه في متحف تورينو ..