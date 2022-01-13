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متابعة أعمال النظافة ورفع القمامة بمركز ومدينة المحله الكبرى 

متابعة أعمال النظافة ورفع القمامة بمركز ومدينة المحله الكبرى 

بقلم ومتابعة_رأفت مسعد 

تابع اللواء حسين لبيب عطيه رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى أعمال النظافه و رفع القمامه بمشاركة الأستاذ سعد نصر و الأستاذ حيدر عطا الله نواب رئيس المدينه و تحت إشراف رؤوساء الوحدات المحليه

و فى إطار تلك الأعمال تمت العديد من أعمال رفع القمامه و الأتربة بمداخل مدينة المحله و الطريق الدائرى مع رشه بالمياه بمشاركة إدارة الإشراف على النظافه

أعمال نظافه مكثفه على الطرق الرئيسيه و امام المصالح الحكومية والمدارس بقرية البنوان

أعمال نظافه بطريق المحله / الجابريه و أمام نفق الجابريه و مداخل القرى

قامت اليوم الوحده المحليه لقرية ميت الليث هاشم بحمله نظافه ورفع قمامه على الطريق الدائري قطاع الوحده وايضا على طريق المحله دمرو و امام المصالح الحكومية والمدارس

تتواصل أعمال النظافة بالوحدة المحلية بسامول شملت قرية دمتنو

أعمال نظافه مكثفه على طريق المحله / بشبيش كما تم عمل حملة نظافة داخل بشبيش شملت شارع البحر وأمام المستشفى ومنطقة ابو بسيونى

تم متابعة أعمال الوحدة المحلية بقرية صفط تراب لأعمال النظافة ورفع الإشغالات بطريق المحلة طنطا قطاع صفط تراب وداخل القرية ومجمع المدارس وطريق البحر والسنترال ومحطة المياه والمدارس وكوبري العمدة

تم اليوم عمل حملة نظافة بنطاق الوحدة المحلية لقرية محلة ابو علي بنظافة أرض رضوان الشيخ وطريق ميت السراج بشبيش

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