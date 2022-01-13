متابعة أعمال النظافة ورفع القمامة بمركز ومدينة المحله الكبرى
بقلم ومتابعة_رأفت مسعد
تابع اللواء حسين لبيب عطيه رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى أعمال النظافه و رفع القمامه بمشاركة الأستاذ سعد نصر و الأستاذ حيدر عطا الله نواب رئيس المدينه و تحت إشراف رؤوساء الوحدات المحليه
و فى إطار تلك الأعمال تمت العديد من أعمال رفع القمامه و الأتربة بمداخل مدينة المحله و الطريق الدائرى مع رشه بالمياه بمشاركة إدارة الإشراف على النظافه
أعمال نظافه مكثفه على الطرق الرئيسيه و امام المصالح الحكومية والمدارس بقرية البنوان
أعمال نظافه بطريق المحله / الجابريه و أمام نفق الجابريه و مداخل القرى
قامت اليوم الوحده المحليه لقرية ميت الليث هاشم بحمله نظافه ورفع قمامه على الطريق الدائري قطاع الوحده وايضا على طريق المحله دمرو و امام المصالح الحكومية والمدارس
تتواصل أعمال النظافة بالوحدة المحلية بسامول شملت قرية دمتنو