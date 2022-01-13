رئيس معمار الأشراف: منتدى شباب العالم يمثل جسر التقارب بين شباب العالم



م. أحمد مسعود: هناك توجه حقيقي من القيادة السياسية لتولى الشباب مناصب قيادية

المنتدى حافز قوي للشركات الناشئة لتطوير استثماراتها

قال المهندس أحمد مسعود، رئيس شركة معمار الأشراف، أن منتدى شباب العالم يُعد مُحفزًا اقتصاديًا للشركات الناشئة لتطوير استثماراتها؛ لوجود 7000 شاب من مختلف دول العالم ومنهم 35% من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في مختلف القطاعات بخلاف الباحثين الاقتصاديين والاجتماعيين والمخترعين وأصحاب برامج التحول الرقمي؛ الأمر الذي يجعل الشباب المصري يستفيد استفادة مباشرة من هذا التجمع الذي يرعاه الرئيس السيسي سنويا ليضع فرصا جديدة للشباب الذي لديه من الوعي الاقتصادي ما يمكنه من دفع عجلة التنمية الشاملة إلى الأمام من خلال مجموعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحويل مصر من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة.

وأضاف المهندس أحمد مسعود، أن منتدى الشباب العالم يمثل جسرا لتقارب وجهات النظر بين الشباب من مختلف دول العالم، حيث يأتي إقامة منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة، في إطار رهان الدولة على الشباب المصرى وتمكينهم في الوظائف القيادية.، لافتا إلى أن المنتدى يعد تجربة مصرية استطاعت أن تشكل جسر بين الشباب المصرى وشباب الإقليم والعالم.

وأضاف أن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة له أهمية استثنائية خاصة في ظل ظرف استثنائي يتمثل في جائحة كورونا والتغيرات المناخية، كما أن العالم يشهد العديد من التغيرات ونحن بحاجة ماسة للتشاور والنقاش بين شباب العالم حتى يخرجوا بمخرجات ترتقى لأحلامهم وطموحاتهم.

وتابع قائلا” هناك توجه من الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور، بالمراهنة على الشباب وعلى إمكانية إدماجهم فى العمل التنموي للدولة خلال الفترة الراهنة، ومن هنا يأتي الاستمرار في تنظيم منتدى شباب العالم.

وأشار إلى أن الدولة دشنت البرنامج الرئاسى لتدريب الشباب على القيادة من أوائل عام 2016 ، واستمر لـ 3 دورات، وتمكن من تخريج 1500 من الشباب، والآن يطلق المرحلة الرابعة منه وتضم 500 شاب وشابة، موضحا أن الدولة ساعدت على تدريب الكوادر الشابة من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب التى تخرج الكوادر الشابة وتؤهلهم، كما أنها تتعامل مع مؤسسات دولية لتنمية مهارات الشباب.

وأوضح أن الدولة توجهت بقوة لتمكين الشباب في الوظائف العامة والقيادية، حيث يوجد 23 نائب محافظ ، و2 من المحافظين الشباب، كما أن الدولة دعمت دخول الشباب في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وأصبح لهم نسبة كبيرة من المجالس النيابية.