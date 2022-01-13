رئيس جامعه الزقازيق : منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة رسالة سلام وتلاقى للحضارات نحو الجمهورية الجديدة
كتبت : رحاب عبدالمجيد
تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، شارك الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق في فعاليات منتدي شباب العالم ٢٠٢٢ بنسخته الرابعة ، والمقام بمدينة شرم الشيخ في العاشر من يناير وحتي الثالث عشر من يناير ، وذلك بحضور لفيف من رؤساء الجامعات، بالإضافة إلي الوفود العربية والأجنبية من جميع أنحاء العالم والعديد من الوزارات المشاركة في المنتدي مثل وزارة الخارجية المصرية ،الثقافه ، الآثار ، التعليم العالي والبحث العلمي.
وأعرب الأستاذ الدكتور عثمان شعلان عن سعادته البالغة بمشاركته فى هذا الحدث العالمي بصناعة وإدارة وقيادة مصرية، مشيراً إلى أن المنتدى يعد منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليرسلوا رسالة سلام وازدهار ووئام يقدمونها إلى العالم أجمع ، من خلال مشاركة الشباب من جميع أنحاء العالم بهدف التعبير عن آرائهم ، والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن إقامة النسخة الرابعة من المنتدى يتوج نجاح الجهود المصرية في مكافحة فيروس كورونا وصمود سياساتها أمام التحديات التي فرضتها الجائحة، مؤكدا أن منتدى شباب العالم فرصة للشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار والمفكرين حول العالم، كما أنه فرصة للتعارف بين مجموعة مختلفة من الشباب الواعد من مختلف الجنسيات حول العالم ،كما حث سيادته الشباب من كافه انحاء العالم إلي المشاركة في هذا الحدث العالمي وعرض أفكارهم ومقترحاتهم .