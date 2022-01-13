بدء ماراثون الامتحانات بتمريض عين شمس
كتب : احمد سلامه
أشاد أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب، خلال جولتة التفقدية داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بكلية التمريض بالتطويرات التي شهدتها الكلية مؤخرا ، وقد رافقه خلالها أ.د.سحر موسى سليمان عميد الكلية، و إشراف أ.د.سحر ياسين وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، أ.د .سهام جرجس وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث وتابع سيادته تنفيذ الخطة الاستباقية التي اتخذتها الكلية قبيل بدء ماراثون الامتحانات؛ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومتحوراته حفاظاً على سلامة الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين .
وقد أوضحت أ.د سحر موسي أن الامتحانات تجرى لعدد ٢٤٨٦ طالب و طالبة لجميع مراحل البكالوريوس و الدراسات العليا وتستمر حتى ٣ من فبراير القادم.