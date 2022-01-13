بدء ماراثون الامتحانات بتمريض عين شمس



كتب : احمد سلامه

أشاد أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب، خلال جولتة التفقدية داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بكلية التمريض بالتطويرات التي شهدتها الكلية مؤخرا ، وقد رافقه خلالها أ.د.سحر موسى سليمان عميد الكلية، و إشراف أ.د.سحر ياسين وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، أ.د .سهام جرجس وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث وتابع سيادته تنفيذ الخطة الاستباقية التي اتخذتها الكلية قبيل بدء ماراثون الامتحانات؛ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومتحوراته حفاظاً على سلامة الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين .

وقد أوضحت أ.د سحر موسي أن الامتحانات تجرى لعدد ٢٤٨٦ طالب و طالبة لجميع مراحل البكالوريوس و الدراسات العليا وتستمر حتى ٣ من فبراير القادم.

حيث تعقد الامتحانات لمدة يومين إسبوعيًا لكل فرقة مقسمين على فترتين في اليوم حفاظاً على التباعد الاجتماعى ، لافتة أن الكلية وضعت خطة تأمينية إستباقية متكاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا و الحفاظ على سلامة و أمن طلابها، من خلال ٥ لجان عليا متمثلين في لجنة متابعة سير العملية الامتحانية ولجنة للرعاية الطبية و لجنة للحراسة و الأمن و لجنة للخدمات المختلفة و لجنة لمتابعة الاجراءات الاحترازية ، مشيرة إلى أن هذه اللجان تم تشكيلها برئاستها و عضوية السادة وكلاء الكلية بالتعاون مع رؤساء الاقسام ورؤساء الكنترولات و مختلف إدارات و وحدات الكلية .

كما أضافت أن مهمة هذه اللجان، تذليل جميع العقبات أمام الطلاب واتمام العملية الامتحانية بنجاح مع تحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال تلك الفترة.

يذكر أن الكلية تحرص على نشر الإجراءات الاحترازية لجميع الطلاب على موقع الكلية و جروبات الواتس آب و على لوحة الإعلانات بالكلية والمدرجات، بالإضافة لمرور قيادات الكلية الدورى وفريق اللجنة الاحترازي للاطمئنان على سير العملية الامتحانية ، وضرورة الإلتزام بمواعيد محددة للخدمات المقدمة للطلاب خلاف مواعيد الامتحانات وكذلك مواعيد دخول و خروج السيارات لتيسير مسارات خروج ودخول الطلاب.

وتكليف عدد من المعيدين على البوابات لتوجيه الطلاب للجان الامتحانات ،مع تواجد المراقبة الطبية و الشؤون القانونية بصورة دائمة بالكلية ،وتواجد العمال على باب لجان الامتحانات بالكحول و الماسكات .

وضع خطة بمواعيد محددة للتنظيف الدوري و التعقيم بين اللجان و الرش اليومي لجميع مباني الكلية ،ووضع اليات لأعمال الكنترولات المختلفة و تصوير الامتحانات بمواعيد محددة يوم الامتحان لضمان سرية الامتحانات.