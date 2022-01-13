إسرائيل تفكك “شبكة تجسس إيرانية جندت نساء”

اعتقل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي خمسة إسرائيليين متهمين بالتجسس لصالح إيران.

وبين المشتبه بهم، أربع نساء يهوديات من أصل إيراني، ويقول جهاز الأمن “الشين بيت”، إنه تم تجنيدهن بواسطة عميل ادعى أنه يهودي يعيش في إيران.

وأضاف الجهاز أن النساء حصلن على آلاف الدولارات من أجل التقاط صور لمواقع حساسة ومراقبة إجراءات أمنية وخلق صلات مع سياسيين.

وقال محامي المشتبه بهن إنهن لم يكن يعلمن أن الشخص الذي كن على صلة به كان عميلا إيرانيا، وإنه لم يكن لديهن نية التسبب بأذى لأمن إسرائيل.