محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدوري لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة “
كتب : احمد سلامه
عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري الأسبوعي لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، بحضور العميد أ.ح سامح الشهاوي رئيس الفرع الهندسي بالجيش الثالث الميداني، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح محمد بدر مدير المشروعات بالجيش الثالث، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية المعنية.
تناول الاجتماع مستجدات الموقف بالنسبة لقطع الأراضي المطلوب توفيرها لإنشاء المشروعات المدرجة بخطة المبادرة بجميع المراكز الـ 7 المستهدفة، خاصة مشروعات ” الصحة “، وتم استعراض موقف قطع الأراضي حيث جاري معاينة 17 قطعة لإقامة مشروعات الصحة “وحدات صحة، مراكز طبية، نقاط إسعاف”، ووجه المحافظ بإعداد تقرير يومي بشأن توفير قطع الأراضي اللازمة، ومراعاة قرب مرفق المياه من قطع الأراضي التي يقع عليها الاختيار.