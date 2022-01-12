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محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدوري لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة “

محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدوري لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة “

 

كتب : احمد سلامه

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري الأسبوعي لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، بحضور العميد أ.ح سامح الشهاوي رئيس الفرع الهندسي بالجيش الثالث الميداني، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح محمد بدر مدير المشروعات بالجيش الثالث، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية المعنية.

تناول الاجتماع مستجدات الموقف بالنسبة لقطع الأراضي المطلوب توفيرها لإنشاء المشروعات المدرجة بخطة المبادرة بجميع المراكز الـ 7 المستهدفة، خاصة مشروعات ” الصحة “، وتم استعراض موقف قطع الأراضي حيث جاري معاينة 17 قطعة لإقامة مشروعات الصحة “وحدات صحة، مراكز طبية، نقاط إسعاف”، ووجه المحافظ بإعداد تقرير يومي بشأن توفير قطع الأراضي اللازمة، ومراعاة قرب مرفق المياه من قطع الأراضي التي يقع عليها الاختيار.

ناقش الاجتماع كذلك موقف زراعة الأشجار بالطرق والشوارع ومحيط المدارس والمصالح الحكومية، ومراكز الشباب، وكذلك موقف زراعة الأشجار المثمرة، ووجه المحافظ بضرورة عناية ورعاية ما تم زراعته من قبل، واستمرار حملة التشجير وزيادة المساحات الخضراء .

وفي نهاية الاجتماع قام محافظ سوهاج بتكريم عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، نظرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهام العمل، وهم ” عامر عوض رئيس حي شرق سوهاج، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وحاتم محمود عبد العزيز مدير عام إدارة الموارد البشرية بديوان المحافظة، وجمال حسن مدير إدارة المتابعة، ونورهان صلاح مدير عام إدارة التخطيط العمراني، وطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين، بالديوان، وإيهاب الأمير مدير مكتب السيد نائب المحافظ، حيث منحهم السيد المحافظ شهادات التقدير، معربا عن تقديره لمجهوداتهم كلا في موقعه خلال الفترة الماضية .

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