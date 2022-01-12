حبس ثلاث تجار مخدرات من ٦ إلى ٧ سنوات بالقليوبية 

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة بالسجن المشدد علي 3 تجار مخدرات بدائرة مركز طوخ مدد تراوحت مابين 6 سنوات و7 سنوات وغرامات مالية لكل منهما في تهم تجارة المواد المخدرة وحيازة الاسلحة النارية

صدر حكم جنايات بنها برئاسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال نصر هلال، وخالد على إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات

المشدد 7 سنوات لعامل احذية للإتجار في الهيرويين

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 7 سنوات علي عامل أحذية يدعي السيد ع ص 38 سنة وغرامة مالية 101 الف جنيه لقيامه بالإتجار في المخدرات وحيازة جوهر الهيرويين وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار

والمشدد 6 سنوات وغرامة 100 الف جنيه للمتهم أيمن م لإتهامه في الإتجار في الهيرويين والمشدد 7 سنوات وغرامة 101 الف جنيه للمتهم عمرو م س لحيازته هيرويين مخدر وسلاح ناري وطلقة خرطوش

كانت اجهزة امن القليوبية قد تلقت إخطارا من مكتب مكافحة المخدرات بمديرية الامن بضبط 3 اشخاص وبحوزتهم اسلحة نارية وجوه