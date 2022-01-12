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التغذية الصحيحة لسلامة وجمال شعرك
التغذية الصحيحة لسلامة وجمال شعرك
بقلم الكاتبة : منال علام
ينبت الشعر من بويصلات تحت سطح الجلد والتى هي عبارة عن انغمادات لبشرة الجلد داخل الجلد والتى تمثل الجزء الحي من الشعر، والبصيلة هى المسئوله عن تكوين أجزاء الشعره من خلال خلايا متميزه ، وتتصل البصيله بطبقه الأدمه من خلال مكان يسمى الحلمه , وعن طريق هذه الحلمه وما يصل إليها من شريان ووريد وشعيرات دمويه فإن الشعر يستقبل غذائه . والبصيله هى الجزء الوحيد الحى فى الشعره . أما جراب الشعره فهو جزء متحور من طبقات الجلد وقد جاء الإسم لكون هذا الجزء يشبه ويحيط الجراب بالجزء العميق للشعره وفى قاعده هذا الجراب يوجد ما يعرف بالحلمه وهى مجموعه من الخلايا النشطه سريعه الأنقسام , تتطور وتتحور إلى خلايا وقرنيه وتمثل كل خليه منها اللبنه الأساسيه التى تكون الشعره وهذه الحلمه هى التى تنقل الغذاء من الدم إلى جذر أو بصيلة الشعره . أما الجزء البارزمن
الشعر فوق سطح الجلد فهو يتركب من مادة الكيراتين وهي مادة غير حية (وهى تمثل نفس المادة التى تتركب منها الأظافر) أى تمثل الجزء الغير حي من الشعر ، ويحيط بـ بويصلات الشعر غدد دهنية تصب بها إفراز دهني يمضي خلال جراب الشعرة لتطرية الشعر وبناء على كمية هذا الإفراز يوصف الشعر بأنه دهني أو جاف أو طبيعي. كما يحيط بـ بويصلات الشعر خلايا ملونة تصبغ خلايا الشعر النامية بلون مميز، وهذا اللون المكتسب يتحدد بناء على عامل وراثي ,فكلما زاد بالشعرتركيز المادة الملونة التى تعرف كيميائيا بالميلانين صار أسود اللونً, وإذا قل تركيزها صار بني اللون ثم أشقر ثم اللون الأفتح من ذلك ، أما الشعر الأبيض اللون فإنه يتكون نتيجة وجود فقاعات صغيرة جداً من الهواء في الشعر يكون السبب فيها عادة التقدم فى السن أو نتيجة إصابة بويصلات الشعر بالحروق أو مرض البهاق, أو غيرذلك من الأمراض.