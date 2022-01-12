استغاثة إلى معالى وزير الداخلية ،،سرقة التليفونات المحمولة فى عز النهار بالقناطر الخبرية
انتشرت بصوره كبيره سرقة التليفونات المحمولة بمدينة القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية
ويستغيث المواطنين بمعالى وزير الداخلية لعدم اهتمام مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بالمحاضر سرقة التليفونات المحمولة فهل تستعيد مباحث القناطر على حالات السرقة المتكررة بالمدينة والقرى
السيد معالى وزير الداخلية يطالب المواطنين بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة لسرقة وترويع المواطنين
السيد مدير أمن القليوبية أين رجال مباحث القناطر الخيرية مما يحدث
وعلى جانب آخر تم تصوير الحرامية بكاميرا أحد المحلات التجاريه بمدينة القناطر وتم نشر هذا المنشور بأحد الجروبات المهمة بالقناطر الخبرية
#شير_في_الخير
يا جماعة العيال دي سرقت التليفون من البنت دي النهارده
طبعا صاحبة التليفون متعرفش إن الكاميرات صورت السرقة ، علشان كده تعالوا نشير الفيديو علشان يوصل لصاحبة التليفون وتعرف تاخد حقها