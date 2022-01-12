إجراءات رفع ملف جامعة سوهاج على موقع تايمز العالمي
كتب : احمد سلامه
صرح الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج ، أن الجامعة تسعي إلى مزيد من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية من خلال دعم إحتياجات البحث العلمى وتعظيم النشر الدولى للأبحاث العلمية، وأيضا تحسين مخرجات التصنيفات العالمية للجامعات وتنمية المعايير المطلوبة لها، من حيث تطوير العملية التعليمة والبحثية بها وزيادة النشر الدولى وتحسين نوعيته.
حيث عقد الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث، اجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة مركز النشر العلمي، ونخبة من وكلاء شئون الدراسات العليا والبحوث، ومديري تحرير المجلات العلمية بكليات الجامعة المختلفة، وذلك لبحث إجراءات رفع ملف الجامعة على موقع تصنيف الجامعات التايمز Times Higher Education العالمي.
وقال الدكتور حسان النعماني، أنه يتم بذل المزيد من الجهد لرفع شأن الجامعة والإرتقاء بالمستوى في أكبر عدد من التصنيفات الدولية، حيث تم خلال الاجتماع عرض المجلات العلمية الدورية المنتظمة بمركز النشر العلمي، والمجلات الأخرى التي تصدر عن الكليات والتي اجتازت الدرجة النهائية في تقييم المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب مناقشة آليات رفع تقييم بعض المجلات.