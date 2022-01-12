إجراءات رفع ملف جامعة سوهاج على موقع تايمز العالمي

كتب : احمد سلامه

صرح الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج ، أن الجامعة تسعي إلى مزيد من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية من خلال دعم إحتياجات البحث العلمى وتعظيم النشر الدولى للأبحاث العلمية، وأيضا تحسين مخرجات التصنيفات العالمية للجامعات وتنمية المعايير المطلوبة لها، من حيث تطوير العملية التعليمة والبحثية بها وزيادة النشر الدولى وتحسين نوعيته.

حيث عقد الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث، اجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة مركز النشر العلمي، ونخبة من وكلاء شئون الدراسات العليا والبحوث، ومديري تحرير المجلات العلمية بكليات الجامعة المختلفة، وذلك لبحث إجراءات رفع ملف الجامعة على موقع تصنيف الجامعات التايمز Times Higher Education العالمي.

وقال الدكتور حسان النعماني، أنه يتم بذل المزيد من الجهد لرفع شأن الجامعة والإرتقاء بالمستوى في أكبر عدد من التصنيفات الدولية، حيث تم خلال الاجتماع عرض المجلات العلمية الدورية المنتظمة بمركز النشر العلمي، والمجلات الأخرى التي تصدر عن الكليات والتي اجتازت الدرجة النهائية في تقييم المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب مناقشة آليات رفع تقييم بعض المجلات.

وأضاف “النعماني”، أنه تم أيضاً خلال الاجتماع مناقشة اقتراح إنشاء وحدة للنشر العلمي بكل كلية تتبع مركز النشر العلمي للجامعة، بهدف جمع أبحاث كل كلية المصنف منها وغير المصنف والكتب والمؤتمرات، لقياس مركز الجامعة الحقيقي بالنسبة لنشر العلوم.

وأوضح الدكتور عبد الله محمود اسماعيل مدير مركز النشر العلمي، أنه سيتم رفع ملف الجامعة على موقع تصنيف Times خلال الفترة من ١٠ يناير الجاري حتي نهاية شهر مارس ٢٠٢٢، مشيرًا إلى أن مؤشرات تصنيف التايمز تعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية في مجال التعليم (٣٠٪؜)، والبحث العلمي (٣٠٪؜)، والاستشهادات (٣٠٪؜)، والعلاقات الدولية (٧.٥٪؜)، والدخل من الصناعة (٢.٥٪؜).

جدير بالذكر أنه حضر الاجتماع الدكتور كريم مصلح صالح عميد كلية الآداب، والدكتور خالد عمران عميد كلية التربية، والدكتور مجدي أمين القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتورة زينب محمود الشريف القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمود عبدالعليم نائب مدير المركز، والدكتور عمرو عبد الحميد يوسف عضو بمجلس إدارة المركز، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وكلاء الكليات ومديري تحرير المجلات العلمية.