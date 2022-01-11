رؤية لمشروعات تعديل قانون التأمين الاجتماعى السارى المقدمة للبرلمان ( ٣ )
كتب : كامل السيد خبير التأمينات الاجتماعية
للعلم أنا أتناول هنا فقط المواد التى لى رؤية مختلفة حولها وليس مواد التعديل كاملة ولا اطرح مشروع كامل لتعديلات فقد سبق لى طرح مثل هذا .. وما لم أتناوله يعنى عدم اختلافى معه فيما اتيح لى الإطلاع عليه .. فهناك جهد مبذول يستحق الإشادة به وفى الجزء ( ٣ ) سأتناول :
أولا : مواد مقترح تعديلها ولاأرى ضرورة للتعديل وهى : –
١ . المادة ( ٦٧ ) :
( لاينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية وتعويض الأجر طوال مدة اعارته أو انتدابه خارج البلاد ) حيث أن المقترح المقدم للبرلمان يطالب بإلغاء تلك المادة ولم يقدم مقترحات لكيفية علاج هؤلاء المنتدبين والمعارين بالخارج بواسطة الدولة المصرية وصعوبات ذلك من حيث التكلفة والعملة والمقدرة على التنفيذ .. علما بأن عقود عمل المنتدبين والمعارين للخارج تتضمن كيفية علاجهم بالخارج على نفقة الجهة المنتدبين أو المعارين اليها مما يعنى ازدواجية الإستفادة عن حدث واحد .
– لذا أرى أنه اقتراح لاداعي له .
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٢ . المادة ( ٨٥ ) .. فى تأمين البطالة
( تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البلدين( ٢و ٣ ) من أولا من المادة ( ٢ ) من هذا القانون ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد . ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الشيخوخة ) .
التعديل المقدم للبرلمان يطالب بإلغاء المادة دون توضيح الأسباب والمادة عاليه تحدد :
أ – المشمولين بأحكام تأمين البطالة ( نطاق سريانه )
ب . المستثنين من نطاق تطبيقه .
– الرأى :
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المادة ( ٨٥ ) عاليه هى نفسها المادة ( ٩١ ) من القانون ٧٩ لسنة ٧٥ التى تحدد نطاق سريان تأمين البطالة والمستثنين منه .
وحيث أن الأخطار التأمينية أخطار احتمالية وليست مؤكدة لأنها لو كانت مؤكدة تخرج من نطاق التأمين ، وعليه فإن خطر تحقق البطالة للفئات المستثناة فى الأعمال العرضية أو المؤقتة خاصة ( عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد ) مؤكد مما يخرجه من نطاق التأمين ، لذا لم يخضعهم القانون لتأمين البطالة من حيث سداد الاشتراكات أو الحصول على تعويض البطالة .
لذا أرى أن الاقتراح المقدم للبرلمان بإلغاء تلك المادة فى غير محله وتبقى المادة كما هى .
٣ . المادة ( ٩٠ ) التى تحدد أسباب تخفيض تعويض البطالة من ٧٥ % الى ٤٠ % فى حالة ارتكاب المؤمن عليه أخطاء يعاقب عليها القانون وتضر بالمنشأة والمتعاملين معها وبسمعتها وقدرتها التنافسية وصاحب العمل والعامل نفسه علما بأن قانون الخدمة المدنية يفصل متعاطى المخدرات فما بالك بمن يعمل وهو فى حالة سكر بين حيث يعوضه قانون التأمين الاجتماعى ب ٤٠ % .
حيث يطالب التعديل المقدم للبرلمان بالغائها .
الرأى :
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المادة عاليه هى نفسها المادة ( ٩٥ ) من القانون ٧٩ لسنة ٧٥ والتى تقرر تخفيض تعويض البطالة من ٦٠ % الى ٣٠ % فى حالة ارتكاب نفس الأسباب المؤدية للتخفيض فى المادة ٩٠ عاليه فهما لايحرمانه نهائيا من استحقاق تعويض البطالة بل تخفضانه لأخطاء ارتكبها المؤمن عليه بنفسه طواعية لأنه لايمكن المساواة بين من لايخطئ ومن يخطئ .
ثانيا : اقتراح بتعديل المواد ( ٩٤ و ٩٥ و ١٦٠ ) كما هو أدناه :