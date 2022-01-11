الكاتب محمد مغربي يشارك فى معرض الكتاب بــ «هيا» للتحفيز الإيجابي

كتب: أحمد زينهم

انتهى الكاتب محمد مغربي من كتابه الجديد «هيا» الصادر عن دار الأسرة للنشر والتوزيع، ومن المقرر المشاركه به في معرض الكتاب في دورته الـ53، والذي يقام خلال الفترة من 26 يناير الحالى إلى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

كتاب “هيا” يقدم للقارئ خطوات النجاح في الحياة الدراسية والعملية من خلال التجارب الشخصية للكاتب.

وقال محمد مغربي عن كتاب “هيا”، كتبته في ست سنوات تقريبا، ويقدم للقارئ التحفيز الإيجابي الحقيقي العلمي القائم على أسس علمية وطبية إلى جانب عدد من النصائح للوصول إلى الأهداف التي تناسب جميع الأعمار.

وتابع الكاتب محمد مغربي، وأقدم من خلاله خطوات النجاح الشخصية لي منذ مرحلة الثانوية العامة وكيف أصبحت من أوائل الجمهورية، ورحلتي بعدها في كلية الطب إلى أن أصبحت دكتور مخ وأعصاب وأمراض نفسية، وكل ما مررت به من فترات يأس وإحباط، وصولا لإلتحاقي بكلية الشرطة والنقلة النوعية التي حدثت في حياتي.

وأضاف محمد مغربي، كتاب “هيا” يقدم حلولا عملية وخطوات قابلة للتطبيق وليس مجرد سرد للأحداث، ليخرج القارئ بفائدة منه وهذا هو الاختلاف الذي أقدمه من خلاله.

يذكر أن الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، قد أجرت بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، الأيام الماضية، قرعة الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، التى تنطلق فعالياتها فى الفترة من 26 يناير الحالى إلى 7 فبراير المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وكانت قد توافقت اللجنة العليا للمعرض على إجراء قرعة تسكين الناشرين بأرض المعارض، اليوم، فى الحادية عشرة صباحا، بمركز المنارة فى التجمع الخامس، بحضور ممثلى هيئة الكتاب والناشرين، لتسلم الناشرين أماكنهم بالمعرض.

ومن المقرر أن يتسلم الناشرون الأجنحة المخصصة لهم قبل افتتاح المعرض يوم 22 يناير الحالى، كما قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مدّ فترة المعرض يوما إضافيا ليكون يوم 7 فبراير الختامى، لتتزامن أيام المعرض الأخيرة مع بداية إجازة منتصف العام الدراسى، فى استجابة إيجابية من الوزارة لمطلب الناشرين.