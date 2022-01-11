الكاتب محمد مغربي يشارك فى معرض الكتاب بــ «هيا» للتحفيز الإيجابي
كتب: أحمد زينهم
انتهى الكاتب محمد مغربي من كتابه الجديد «هيا» الصادر عن دار الأسرة للنشر والتوزيع، ومن المقرر المشاركه به في معرض الكتاب في دورته الـ53، والذي يقام خلال الفترة من 26 يناير الحالى إلى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
كتاب “هيا” يقدم للقارئ خطوات النجاح في الحياة الدراسية والعملية من خلال التجارب الشخصية للكاتب.
وقال محمد مغربي عن كتاب “هيا”، كتبته في ست سنوات تقريبا، ويقدم للقارئ التحفيز الإيجابي الحقيقي العلمي القائم على أسس علمية وطبية إلى جانب عدد من النصائح للوصول إلى الأهداف التي تناسب جميع الأعمار.