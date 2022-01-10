نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يتفقد سير الامتحانات بكليات الفنون التطبيقية والحاسبات والعلاج الطبيعى
كتب : احمد سلامه
أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكليات الفنون التطبيقية ، والحاسبات والذكاء الاصطناعى ، والعلاج الطبيعى.
وقال الدكتور تامر سمير ان الجولة تأتي فى اطار حرص الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها على متابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب.
وجاءت الجولة بحضور الدكتور عبد المؤمن شمس القرنفيلي عميد كلية الفنون التطبيقية ، والدكتور كرم عبد الغني عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي ووكلاء الكليات.
واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال جولته على انتظام لجان الامتحانات بالكليات ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين فى اعمال الامتحانات.
واشاد الدكتور تامر سمير بتجهيزات الكليات و استعداداتها للامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.