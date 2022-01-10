كأس من أجل مصر لكرة القدم بهندسة حلوان
كتب : احمد سلامه
أعلنت أسرة من أجل مصر بجامعة حلوان عن تنظيم كأس من أجل مصر لكرة القدم بكلية الهندسة بحلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور كريم همام رائد الأسرة ومدير معهد إعداد القادة بحلوان، والأستاذ الدكتور محمد الدسوقي القائم بعمل عميد الكلية، وبحضور الأستاذ الدكتور قرني رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الأستاذ ياسر الجبالي مسئول الأسرة ومدير رعاية الشباب بالكلية، والأخ الأكبر الطالب حسن سعودي .
وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية والرياضية التي تساهم في بناء جسد سليم معافى وتعزيز ثقة الشباب في أنفسهم وقدراتهم، ورفع روح التنافسية الشريفة ، واستغلال الطاقات الشبابية والترويح عنهم.
وأن المسابقة جاءت بمشاركة ١٦ فريق، وفاز فريق شباب جديد بالمركز الأول، كما فاز بالمركز الثاني فريق تشيلسي، والمركز الثالث فريق سلاون، والمركز الرابع فريق ZFC.
حيث تم تكريم الفائزين وتسليمهم ميداليات وتيشرتات.
في ختام المسابقة