بدأ فعاليات مبادرة تمكين المرأة المعيلة وتدريبهن لاحتراف الطهي بالسويس
كتب / هانى طاهر
عقدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال وجمعية صاحبه السعادة وجمعية الحسين الخيرية والجمعية المصرية لحماية الأطفال وجمعية خالد بن الوليد وجمعية الامام الشافعي وجمعية الصحابة بالتعاون والتنسيق مع مركز النيل للاعلام بالسويس الهيئه العامة للاستعلامات دورة تدريبية ضمن برنامج الطبخ الإنتاجي شاركت بها 60سيدة تضمنت مهارات الطبخ وأصوله وفنون تقديم الطعام.
وقد عقدت الدورة التدريبية في مقر جمعية الحسين الخيرية وتحت إشراف و فريق من الشيفات المتخصصين الذي حرصو بدورهم على تدريب السيدات المشاركات في الدورة على كافة مهارات الطبخ وأسس العمل داخل المطبخ ضمن محاور متنوعة شملت أصول ومهارات الطهي ، الخطوات الأساسية لإعداد الأطعمة والحلويات العربية المختلفة ، فنون تقديم الأطعمة ، معايير سلامة الغذاء والأغذية الصحية ، معايير الأمن والسلامة أثناء إعداد الطعام ، ومهارات استخدام أدوات الطهي وغيرها الكثير من المحاور الهامة في هذا المجال