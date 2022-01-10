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بدأ فعاليات مبادرة تمكين المرأة المعيلة وتدريبهن لاحتراف الطهي بالسويس

بدأ فعاليات مبادرة تمكين المرأة المعيلة وتدريبهن لاحتراف الطهي بالسويس

كتب / هانى طاهر

عقدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال وجمعية صاحبه السعادة وجمعية الحسين الخيرية والجمعية المصرية لحماية الأطفال وجمعية خالد بن الوليد وجمعية الامام الشافعي وجمعية الصحابة بالتعاون والتنسيق مع مركز النيل للاعلام بالسويس الهيئه العامة للاستعلامات دورة تدريبية ضمن برنامج الطبخ الإنتاجي شاركت بها 60سيدة تضمنت مهارات الطبخ وأصوله وفنون تقديم الطعام.

وقد عقدت الدورة التدريبية في مقر جمعية الحسين الخيرية وتحت إشراف و فريق من الشيفات المتخصصين الذي حرصو بدورهم على تدريب السيدات المشاركات في الدورة على كافة مهارات الطبخ وأسس العمل داخل المطبخ ضمن محاور متنوعة شملت أصول ومهارات الطهي ، الخطوات الأساسية لإعداد الأطعمة والحلويات العربية المختلفة ، فنون تقديم الأطعمة ، معايير سلامة الغذاء والأغذية الصحية ، معايير الأمن والسلامة أثناء إعداد الطعام ، ومهارات استخدام أدوات الطهي وغيرها الكثير من المحاور الهامة في هذا المجال

 

 

قال محمد قاسم محمد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن مهن جديدة دخلت البيوت وباتت مصدر رزق لم تألفها النساء في مصر سابقاً ومنها إعداد الطعام للحفلات والمناسبات أو افتتاح ركن للتسويق في صالة الاستقبال وغيرها من الابتكارات، التي لم تعد تقف عائقاً أمام المرأة لتأمين استمرارية الحياة بشكل كريم ولائق.
وأوضحت مريم محمود رئيس مجلس إدارة جمعية صاحبة السعادة، مديرة المبادرة، أن مبادرة”دعم المرأة المعيلة” مشروع لتدريب ورعاية النساء المهمشات في ظل الأوضاع الصعبة ساهم في تدريب 60 سيدة، لينقلهن من التهميش إلى بداية التمكين وتحسين أوضاعهن الاقتصادية.

من جانبه قال مصطفي الحريري رئيس مجلس إدارة جمعية الحسين الخيرية ووكيل الجمعية الشرعية “نسعى من خلال هذا المشروع تخريج جيل من للسيدات ‏وإعدادهم للعمل في مجال الضيافة ولمنح شهادات لهن لتمكين وتأهيل جيل جديد من ‏السيدات ولدعم المرأة المصرية عبر تنفيذ بعض البرامج التي ‏تساهم في رفع نسبة حضور المرأة في سوق العمل عبر تأهيلها وتنمية قدراتها في قطاع ‏الطهي، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة المصرية

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