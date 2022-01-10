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المدير الفني لمنتخب مصر لا بديل عن الفوز بكأس الأمم الإفريقية 

المدير الفني لمنتخب مصر لا بديل عن الفوز بكأس الأمم الإفريقية 

كشف البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطني المصرى ، أن طموح الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية هو تحقيق الفوز ولا بديل عنه خلال مشوارهم بالبطولة، انطلاقًا من مباراة نيجيريا، وقال كيروش فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم استعدادًا لمباراة نيجيريا غدًا فى مستهل مشوار المنتخب الوطنى بدور المجموعات، “طموحاتنا بسيطة، الفوز بجميع المباريات، لدى خيارات جيدة فى فريقنا، لدينا 7 مباريات لنلعبها وستكون استراتيجياتنا فى الملعب.

وأكد كيروش، “شرف كبير نبدأ المنافسة ضد نيجيريا، لدينا فريق مميزة يمتازن بأداء عالٍ، وسنقدم أفضل ما لدينا”.

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات تأتى على النحو التالى: نيجيريا × مصر..الساعة 6 مساء يوم 11 يناير ثم مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير ثم مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022.

 

وكشف الفرعون المصرى صلاح، لاعب المنتخب الوطنى المحترف فى صفوف ليفربول الانجليزى، أن لاعبى المنتخب سيبذلون قصارى جهدهم خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام بالكاميرون، ويستهلها المنتخب غدا بمواجهة نيجيريا، للعودة بالبطولة إلى مصر.

وأضاف صلاح، أنه لم يفز ببطولة كبرى مع المنتخب المصرى، وهو ما يسعى إليه خلال بطولة الكاميرون، مؤكدا أنه يلعب لمنتخب مصر منذ عشرة أعوام ويحب أن يكون خلال بطولة محببة لبلدى

.وأشار محمد صلاح، خلال المؤتمر الصحفى للحديث عن مباراة نيجيريا غدا فى أولى مباريات الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا، إلى أن مصر ليست المرشح الأوفر حظا فى بطولة أمم أفريقيا، ولكن سيبذل الجميع كل ما بوسعه للعودة باللقب وإسعاد الشعب المصرى

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