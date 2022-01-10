المدير الفني لمنتخب مصر لا بديل عن الفوز بكأس الأمم الإفريقية
كشف البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطني المصرى ، أن طموح الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية هو تحقيق الفوز ولا بديل عنه خلال مشوارهم بالبطولة، انطلاقًا من مباراة نيجيريا، وقال كيروش فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم استعدادًا لمباراة نيجيريا غدًا فى مستهل مشوار المنتخب الوطنى بدور المجموعات، “طموحاتنا بسيطة، الفوز بجميع المباريات، لدى خيارات جيدة فى فريقنا، لدينا 7 مباريات لنلعبها وستكون استراتيجياتنا فى الملعب.
وأكد كيروش، “شرف كبير نبدأ المنافسة ضد نيجيريا، لدينا فريق مميزة يمتازن بأداء عالٍ، وسنقدم أفضل ما لدينا”.
وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات تأتى على النحو التالى: نيجيريا × مصر..الساعة 6 مساء يوم 11 يناير ثم مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير ثم مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022.