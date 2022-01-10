المدير الفني لمنتخب مصر لا بديل عن الفوز بكأس الأمم الإفريقية 

ماذا تعرف عن ” أحمد حلمي ” ؟؟ صاحب الموقف والشارع والنفق والميدان . صاحب أشهر عباره أيام الملكيه ” فلتسقط حكومة الفرد ” و ” سجن الجسم خير من سجن الضمير “