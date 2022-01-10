استمرار ” في انتظار بابا” على القومي
كتب : احمد سلامه
صرح الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي انه بجانب استمرارية عرض في انتظار بابا بنجاح كبير فالعرض مستمر بنفس الحماس من أول ليلة عرض حتى الآن سواء لدي أبطال العرض المسرحي أو الجمهور العاشق للمسرح، مع وجود كوكبة من النجوم بالعرض خاصة عودة
أستاذ الأجيال المخرج الكبير سمير العصفوري الذي له رصيد كبير من الأعمال المسرحية ومازال يقدم لجمهوره الجديد في عالم الفن، بالاضافة الى مجموعة عمل من ممثلين و مبدعين أضافت للعرض ابداع و احترافية .
حيث يستمر بنجاح كبير العرض المسرحي “في انتظار بابا” من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إيهاب فهمي،و من إخراج المخرج الكبير سمير العصفوري ، و ذلك علي خشبة المسرح القومي بالعتبة ، ويقدم آخر ٣ ليالي عرض ضمن موسمه الأول هذا الأسبوع أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين من
١٣ يناير حتي ١٥ يناير، الجمعة ماتينيه الساعة ٧ ونصف مساء ، و يومي الخميس والسبت الساعة ٩ مساء.
ويذكر ان ” في انتظار بابا ” عن “الالياذة” للشاعر اليوناني هوميروس بمساعدة السيكولوجي فرويد وتحليله لعقدة إلكترا ، يقدم فيه شخصيات أسطورية تحمل العديد من الصفات التي تظهر فى العرض من خلال الأحداث والمواقف.
“في انتظار بابا” بطولة سماح أنور، أحمد سلامة ، انتصار، مفيد عاشور ،ماهر محمود ،سميحة عبد الهادي، فتحي سعد، أيمن إسماعيل ، علي كمالو، بسمة شوقي ، وليد أبو ستيت، خالد عبد الحميد، إضاءة مصطفى عزالدين، موسيقي أحمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس أماني حسني ، إعداد سمير العصفوري، أيمن إسماعيل، و من إخراج سمير العصفوري.