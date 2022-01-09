حملات لإزالة الاشغالات والاعلانات المخالفة وأعمال البناء المخالف بمناطق الوليدية والأزهر بحي شرق
كتب – يوسف عبداللطيف :-
نفذت الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط حملة مفاجئة بناءً على توجيهات محافظ أسيوط بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة الإشغالات والتعديات واللافتات المخالفة من الشوارع والميادين واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين
صرح بذلك أيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط إنه تم تنفيذ حملة مكبرة بمشاركة مروان إبراهيم والشاذلي محمد نائبا رئيس الحي ومسئولي الازمات والمتابعة والاشغالات والازالات بالحي وتم رفع كافة الاشغالات وتنظيم حركة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة بمنطقة الوليدية وأمام كلية الاداب وسور جامعة الأزهر لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين
وأضاف الشاذلي محمد عبدالرحمن نائب رئيس حي شرق أسيوط بأنه تم إزالة أعمال بناء مخالف للدور الثاني عشر بشارع أحمد حسن الباقوري أمام الترعة الابراهيمية كما تم إزالة المخالفة بالكامل وتطبيق القانون على المخالفين فضلا عن إزالة كافة اللافتات والاعلانات والبنرات المخالفة بشارع مخزن الانابيب بالوليدية وشارع عزبة السجن واتخاذ الإجراءات القانونية وإلزام المخالفين بإتباع اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال الدعائية والإعلان
واكد الشاذلي محمد على استمرار هذه الحملات دوريًا للتصدي لأية مخالفات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدي لها ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
وأشار نائب رئيس الحي بأنه وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة من الطرق العامة للحفاظ على الشكل الحضارى والحد من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين بالشوارع والميادين وفرض حالة الانضباط والتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون وإيقاف أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات في المهد و تطبيق القانون على المخالفين فضلا عن إزالة اللافتات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات وإلزام المخالفين بإتباع اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال الدعائية والإعلان .