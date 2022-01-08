عاجلمقالات الرأى
ياترى العيب فى مين يامصرين
ياترى العيب فى
مين يامصرين
منال علام
ياترى العيب فى المعلمه اللى رقصت رقص مبتزل ولا فى اللى صورها…
ياترى العيب فى بسنت اللى انتحرت ولا فى ابوها وأمها والمجتمع اللى كدبها..
ياترى العيب فى الوزيرة اللى وقعت ولا فى جوزها اللى طلقها ومدير مكتبها اللى استغلوا موقعها….
ياترى العيب…
ياترى العيب فى نور اللى من كتر الديون انتحر ولا فى مديرة اللى مرضيش يرحمه.
ياترى العيب فى الاخ اللى كدب وزور واستولى على ميراث أخته وكب عليها بنزين وولع فيها عشان يستولى على ميراثها ولا العيب فى أخته اللى طلبت بالقانون حقها…
ياترى العيب فى الاخ اللى عرا اخته وفضحها عشان يساومها على ميراثها ولا العيب فى اخته اللى صدقته وخرجت معاه.
ياترى العيب فى المسؤول اللى استغل وظيفته بتعين اولادة ولا فى القوانين اللى ساعدته…
ياترى العيب فى المواطن اللى معرفش ياخد حقه أو يكشف عن فساد إلا بالتصوير والنشر ولا فى تأخر تطبيق القانون وتأخر القضاء..
ياترى العيب فى الظالم ولا فى المظلوم فى زمن اصبح الظالم مظلوم والمظلوم ظالم
يا تري العيب في البيض ولا العيب في إللي قشره….؟
وياترى الدنيا دى دامت لمين….؟؟
اللهم اخرجنا من هذه الدنيا مستورين واقبضنا اليك وانت راض عنا…