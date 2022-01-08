مرور يومى وحملات مستمرة لمتابعة ورفع الإشغالات والمخالفات بنطاق حى المناخ
تابع السيد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ
استمرار المرور اليومى والحملات المكبرة بمشاركة القيادات بالحى وفريق العمل بإدارة الإشغالات وبالإدارات المعنية بالحى لمتابعة ورفع الاشغالات والمخالفات بنطاق حى المناخ
حيث قامت الحملة بالمرور بإمتداد شارع
كسرى وبإمتداد شارع الأمين وبمحيط مسجد مريم
حيث تم خلال الحملة ازالة العديد من الاشغالات والمخالفات
كما تم إزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة بنهر الطريق
كما تم إزالة الحواجز والاستندات والبنوك امام المحلات
وجارى إستكمال الحملات مرورا بكافة الشوارع بنطاق الحى
تأتى هذه الحملات استكمالا للحملات المستمرة لمتابعة ورفع الاشغالات التى تتم بكافة المناطق بنطاق حى المناخ صباحا ومساءا
بمشاركة القيادات بالحى وفريق العمل بإدارة الإشغالات وبالإدارات المعنية بالحى .