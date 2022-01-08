متابعة أعمال وإزالة مخالفات البناء عل الأراضي الزراعية بالمحلة الكبرى

كتب_رأفت مسعد

أكد اللواء حسين لبيب ، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ، على تكثيف أعمال حملات ازالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع الزراعة والري والجهات الامنية ، وتحت اشراف الأستاذ سعد نصر و الأستاذ حيدر عطالله نائبا رئيس المدينة ، وبمشاركة مسئولي التعديات بالوحدات.

وأسفرت الحملات عن ازالة كلية لتعدي على مساحة 100متر بعزبة الفضالي عبارة عن سور بالبلوك الابيض، وتنفيذ حملة ازاله تعديات علي الارض الزراعية بعزبة كامل علي مساحة 525 متر ، الى جانب ازالة تعدى بقرية كفر قريطنه على مساحة 130متر بنطاق الوحدة المحلية بنمرة البصل .

بالإضافة الى ردم حفر في باطن الأرض ليلا استعدادا لعمل قواعد وسمل خرساني بقرية سندسيس على مساحة ١قيراط

كما شهدت حملات ازالة التعديات وقف أعمال بناء مخالف و مصادرة مواد البناء والمعدات لعدد 3 حالات بنطاق قرية بشبيش.

كما تم تنفيذ حملة أخري بناحية قرية الجابرية ، بفك شدة خشبية بمساحة ١ قيراط بزمام كفر العبايدة، و إزالة كلية لفرشه خرسانيه على مساحة ١٢ سهم بقرية دمتنو التابعة لوحدة سامول.

هذا وأشار رئيس المدينة ، على استمرار ازالة كافة التعديات بأي شكل من الأشكال ،بنطاق قرى مركز المحلة ، لإعلاء هيبة الدولة وسيادة القانون .