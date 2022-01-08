بسبب الشبورة غلق الطرق والكباري في دمياط
كتب عبده خليل
أعلنت الإدارة العامة للمرور بمحافظة دمياط ، إغلاق كافة الطرق والكباري ، أمام حركة المرور لوجود شبورة مائية كثيفة تعيق حركة السير. وتحجب الشبورة المائية الرؤية عن قائدي السيارات.
وأهاب العميد محمد سيف مدير الإدارة العامة للمرور دمياط ، قائدى المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
وشددسيف على جميع السائقين اتخاذ جميع أشكال الحيطة والحذر خلال السير على الطرق، وأهمية اتباع الإرشادات وقواعد السير خلال الشبورة. واضاف سيف تم غلق معظم الطرق منذ قليل، لوجود شبورة كثيفة منعا لوقوع اى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية، خوفا من وقوع حوادث بشعة مثل ما حدث خلال اليومين الماضيين و
حذر سيف من ظهور الشبورة الكثيفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ، بالطرق السريعة، وأهاب بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.
وناشد سيف المواطنين خارج دمياط عبر بوابة الوفد باتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة منها، فحص أولى للسيارة لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة و التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير مع التأكد من غلق الأبواب جيدا
كما أهاب من التأكد من وضع الإطارات ووجود المسامير المثبتة بها مع ضبط مرايا السيارة و اختبار كشافات السيارة قبل التحرك وخصوصا أنوار الفرامل والكشافات الأمامية والطوارئ، كما يجب ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة. مع استخدام أنوار الانتظار أثناء السير فى الشبورة حتى تكون السيارة مرئية للغير. وفي ذات السياق
أمر اللواء حسام بدرة ، مساعد وزير الداخلية لامن دمياط ، رجال المرور بالتواجد الميداني علي الطرق السريعة لتنبيه قائدي السيارات.
الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم .