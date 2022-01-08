حوادثعاجل

النيابة العامة تباشر التحقيقات في مصرع 16 شخصًا وإصابة 18بحادث الطور

النيابة العامة تباشر التحقيقات في مصرع 16 شخصًا وإصابة 18بحادث الطور

 

كتبت – شريهان شكري:

أعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في مصرع 16 شخصًا وإصابة 18آخرين، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس بالطريق الساحلي بمدينة الطور، وذلك في بيان لها اليوم السبت.

وكانت قد تلقت مديرية أمن جنوب سيناء، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم «ب.ص -8994» وأتوبيس نقل عام رقم «ج. ط . أ -2695»، على بعد 10 كيلو مترات من مدينة طور سيناء، وإنتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

أسفر الحادث حتى الآن عن مصرع 16شخصا وإصابة 18آخرين، وتم الدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل 18مصاب إلى مركز الزهراء الطبي، ونقل الجاثمين لمستشفى الطور العام، وجار إستكمال التحقيقات.

Post Views: 54
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of رحاب عبدالمجيد تكتب : سن الاربعين

رحاب عبدالمجيد تكتب : سن الاربعين

منذ 36 دقيقة
Photo of ياترى العيب فى مين يامصرين

ياترى العيب فى مين يامصرين

منذ 3 ساعات
Photo of محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً لسوء الأحوال الجوية غدا الاحد

محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً لسوء الأحوال الجوية غدا الاحد

منذ 8 ساعات
Photo of سقوط تشكيل عصابي بالدقهلية بحوزتة شابو في فارسكور

سقوط تشكيل عصابي بالدقهلية بحوزتة شابو في فارسكور

منذ 9 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!