النيابة العامة تباشر التحقيقات في مصرع 16 شخصًا وإصابة 18بحادث الطور
كتبت – شريهان شكري:
أعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في مصرع 16 شخصًا وإصابة 18آخرين، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس بالطريق الساحلي بمدينة الطور، وذلك في بيان لها اليوم السبت.
وكانت قد تلقت مديرية أمن جنوب سيناء، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم «ب.ص -8994» وأتوبيس نقل عام رقم «ج. ط . أ -2695»، على بعد 10 كيلو مترات من مدينة طور سيناء، وإنتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.
أسفر الحادث حتى الآن عن مصرع 16شخصا وإصابة 18آخرين، وتم الدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل 18مصاب إلى مركز الزهراء الطبي، ونقل الجاثمين لمستشفى الطور العام، وجار إستكمال التحقيقات.