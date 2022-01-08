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الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العربي للتطوير والتنمية تختار «القاهرة» مقراً لها
الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العربي للتطوير والتنمية تختار «القاهرة» مقراً لها
كتب : ماهر بدر
الاتحاد العربي للتطوير والتنمية ينتخب مجلس إدارة جديد برئاسة المستشار خالد عابد
الاتحاد العربي للتطوير والتنمية يوقع بروتوكول تعاون مع 4 شركات لمبادرة طريقك
اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، العامل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، اليوم السبت الموافق 8 يناير 2022 برئاسة المستشار الدكتور خالد عابد، للخروج بعدة قرارات وتوصيات جديدة.
وانتهت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بالخروج على 3 توصيات جديدة.
التوصية الأولى:- ضرورة الإلتزام باتفاقية الأحكام الأساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة والتي وافق عليها مجلس الوحدة الإقتصادية العربية في دورة إنعقاده الـ38 بقرار رقم 38/820 وصادق عليها البرلمانات العربية وأصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية الأعضاء والمصدق عليها من جمهورية مصر العربية.
التوصية الثانية:- الطلب من الأمانة العامة للاتحاد السعي في التوسع في قاعدة عضوية الإتحاد حتى يتسنى تفعيل دوره في دعم تطوير وتنمية التكامل العربي وتفعيل العمل الإقتصادي المشترك على ضوء إتفاقية أحكام الاتحادات العربية النوعية المتخصصة وممارسة وتفعيل العمل العربي المشترك.
التوصية الثالثة:- تفويض السيد المستشار الدكتور/ خالد عابد رئيس الإتحاد في فتح وإنهاء الإجراءات الرسمية لدولة المقر والفروع وإختيار الدولة التي من شأنها دعم العمل العربي المشترك.
وفي ذات السياق، تم التصويت بالإجماع من الأعضاء الحاضرين بالجمعية العمومية غير العادية، على اختيار مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي:
1 – المستشار/ خالد عابد – رئيساً لمجلس إدارة الإتحاد من مصر
2 – الدكتور/ عبد الإله إسماعیل حزام – عضواً من السعودية
3- الدكتور/ عمر خضر – عضواً من الأردن
4- الأستاذ/ أحمد مجدي – عضواً من مصر
5- الأستاذ/ هزار الجندي – عضواً من سوريا
ويُشار إلى انعقاد اجتماع مجلس إدارة الإتحاد عقب انتهاء الجمعية العمومية غير العادية، حيث قرر المجلس اختيار الأستاذ/ عبد الحميد حسن أميناً عاماً للإتحاد العربي، وكلّفه بتشكيل الأمانة العامة للإتحاد بالتعاون مع الدكتور/ أحمد الشعراوي
*الاتحاد العربي للتطوير والتنمية يوقع بروتوكول تعاون مع 4 شركات لمبادرة طريقك*
عَقب انتهاء الجمعية العمومية غير العادية، عقد الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، مؤتمراً صحفياً لمبادرة «طريقك» التي أطلقها مؤخراً، لتوقيع بروتوكول تعاون مع 4 شركات وهي: شركة شل أوت وشركة البدري وشركة بركات وشركه سي جي إن.
وجاء ذلك بحضور لفيف من رجال الأعمال والقيادات المجتمعية ورؤساء بعض قطاعات الاتحاد العربي للتطوير والتنمية.
والجدير بالذكر أن مبادرة «طريقك» تقوم على أهداف ومرتكزات هامة منها استدامة التنمية وتأمين مخاطر الطرق وتقديم الخدمات السريعة المتنقلة والثابتة لمرتادي الطرق.
يُذكر أن مبادرة «طريقك» للخدمات الذكية على الطرق، تم تأسيسها نهاية عام 2021 بهدف تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدّمة إلى مالكي السيارات واستحداث خدمات أخرى توفر سبل الراحة والأمان لهم، بما يخدم توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في التحوّل الرقمي للجمهورية الجديدة ويدعم رؤية 2030 ويعزز التطوير الهائل التي تنجزه الدولة المصرية.