التعليم العالى : فتح باب التقدم لمنح دراسية بالصين
كتب : احمد سلامه
أفاد التقرير الذى تلقاه د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من د.أشرف العزازي رئيس قطاع الشون الثقافية والبعثات، حول فتح مركز تعليم اللغة والتعاون (GSP) التابع لوزارة التعليم الصينية باب التقدم لبرنامج دراسات الصين 2022-2023، والذي يتيح الحصول على منح دراسية في أفضل 18 جامعة صينية. أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 31 مارس 2022 ، حيث إن هذه المنح متاحة للراغبين بالمشاركة في البحوث المتعلقة بالصين في العلوم الإنسانية والاجتماعية، ولديهم القدرة على إجراء البحوث باللغة الصينية، ويشتمل البرنامج على : (دكتوراه البحوث المشتركة، والتي ترعى طلاب الدكتوراه المتميزين المسجلين في جامعات أجنبية ويرغبون فى السفر إلى الصين؛ للدراسة والبحث المشترك وكتابة أطروحات الدكتوراه بشكل عام، ومدتها فصل دراسي واحد إلى عامين دراسيين)، إضافة إلى( زمالة الصين، وترعى خريجي الماجستير الأجانب المتميزين؛ للدراسة للحصول على درجة الدكتوراه في الجامعات الصينية؛ وفقًا لمتطلبات النظام التعليمي بالجامعة، وتصل مدة الدراسة بحد أقصى أربع سنوات).
كما أشار التقرير إلى ضرورة توافر مجموعة من الشروط للمتقدمين للمنح، منها: إجادة اللغة الصينية لدارسي دكتوراه البحوث المشتركة بحيث لا يقل عن درجة 210 في اختبار HSK ( المستوى الرابع)، أما باحثي الزمالة يشترط الحصول على درجة لا تقل عن 210 في اختبار HSK ( المستوى الخامس)، بالإضافة إلى متطلبات تحقيق مستوى معين في اللغة الإنجليزية للمتقدمين لبرامج اللغة الإنجليزية.