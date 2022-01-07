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فوز شبلنجه وبيجام وتعادل المؤسسه وهزيمة قها فى القسم الرابع
فوز شبلنجه وبيجام وتعادل المؤسسه وهزيمة قها فى القسم الرابع
انتهت اليوم 4 مباريات فى ختام الاسبوع ال13 والاخير من عمر الدور الاول مسابقه القسم الرابع منطقة القليوبيه واسفرت النتائج عن فوز فريق بيجام وشبلنجه والادويه وهزيمة قها وفوز القناطر أمس على الحريه وتقام غدا مباراة ميت كنانه وبهتيم وحصول كفر شكر على الراحه من هذه الجوله وجاءت النتائج على النحو التالي :
5 بيجام 3 قليوب
3 الأدوية 1 الإتحاد
0 قها. 1 شبلنجه
0المؤسسه. 0 س ابوزعبل
ميت كنانه * بهتيم ” غدا “
كفر شكر “بااااى “