رئيس مركز البداري يتفقد أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة بمحافظ أسيوط
كتب : احمد سلامه
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمراحلها المختلفة وتطوير الريف المصري الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة للإطمئنان على سير العمل بها ومعدلات التنفيذ التي وصلت إليها للإنتهاء من تلك المشروعات خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للإنتهاء من هذه المشروعات في المواعيد المحددة وطبقاً للمواصفات والمعايير المقررة وتنفيذ المبادرة التي تهدف إلى تنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع وتقديم خدمات أفضل في القرى الأكثر احتياجاً.
وفي هذا الإطار تفقد محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بقرى المركز ضمن المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري “حياة كريمة” والتي من بينها تنفيذ محطة رفع صرف صحي قرية نجع الجزيرة ، ومكتب بريد نجوع المعادي ، وأعمال مد وتدعيم شبكات مياه بعزبة سليمان سيد تابع لقرية منشاه همام بالنواميس لمتابعة مراحل التنفيذ وقد رافقه خلالها رؤساء الوحدات المحلية القروية وعدد من مسئولي القطاعات المعنية.