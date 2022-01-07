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حي غرب الإسكندرية يشارك الإخوه المسيحين الإحتفال بعيد الميلاد المجيد

حي غرب الإسكندرية يشارك الإخوه المسيحين الإحتفال بعيد الميلاد المجيد

 

كتبت – شريهان شكري:

شاركت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، يرافقها وفد من أعضاء المجلس التنفيذي بالحي، الإخوه المسيحين الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، اليوم الجمعة.

وقامت«شعبان» بزيارة عددا من الكنائس التابعة لحي غرب «كاتدرائية العذراء مريم والشهيد مرقوريوس، والانبا كاراس السائح ببشاير الخير ٣ بطريق القباري السريع، وكنيسه الانبا شنوده بشارع المكس بالقباري، ثم أختتمت الزيارة بكنيسة العذراء وماري جرجس والبابا كيرلس بمنطقة نجع العرب».

وجاءت الزيارة بحضور مديري ومسئولي الشباب والرياضة، وصرف صحي غرب، والمتابعة الميدانية، والمجالس واللجان والعلاقات العامة، والرصد البيئي.

وتقدمت المهندسة سحر شعبان بالتهنئة بعيد الميلاد المجيد، متمنيه أن ينعم الله على مصر وشعبها بالرخاء والخير والأمان، وأعربت عن سعادتها بروح المحبة والوحدة الوطنية.

 

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