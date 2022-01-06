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حملات مكثفة لرفع الإشغالات ورفع ٢٥ طن قمامة من ٧ قرى في فارسكور بدمياط

حملات مكثفة لرفع الإشغالات ورفع ٢٥ طن قمامة من ٧ قرى في فارسكور بدمياط

كتب عبده خليل

شنت محلية فارسكور بدمياط برئاسة المهندس عبد الرحمن ابو ليلة ، حملاتها للنظافة في اطار تنفيذ توجيهات الدكتوره منال عوض محافظ دمياط بمتابعة اعمال النظافة والإنارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
حيث قامت المهندسة سوزان عثمان نائب المحلية لشئون القري بحملة لإزالة الاشغالات ورفع القمامة باكثر من ٧قري بمركز فارسكور وأسفرت الحملة عن رفع حوالي ٢٥ طن قمامة، مع القيام بأعمال تجريف وتجميل القري سالفة الذكر ، فضلا عن أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة ورفع كفاءتها، مع استكمال أعمال رفع كفاءة طريق ٥حديث دمياط .المنصوره من صيانة الأعمدة، و إصلاح كافة الاعطال
كما تم رفع جميع الإشغالات من مدخل القري وغلق وتشميع خمس محلات ورفع جميع الإشغالات كما تم صيانة كشافات ليد لنحو ٥٥ كشافا بقري شرباص والناصرية وكرم ورزوق وكفر العرب والغنيمة
واستمرت الوحدات المحلية لقري الحوراني وميت الشيوخ والعبيدية واولاد خلف بتكثيف حملات النظافة ورفع مخلفات القمامة من الشوارع الرئيسية والجانبية

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتوره منال عوض محافظ دمياط ، أن المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للإنارة والحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع القمامة بعد رفعها أول بأول

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