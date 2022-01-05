مقابر الأشراف في غرب الأقصر

بقلم/ دنيا هاني سمير ((كاتبة وباحثة أثرية لدي فريق كنوز أثرية لنشر الوعي الأثري))

مقابر الأشراف أو مقابر النبلاء أو مقابر رجال الدولة كما يطلق عليها البعض، هي مقابر رجال الدولة من عسكريين ومدنيين وكهنة وكتبة وغيرهم، وكان يدفن بها الحكماء والنبلاء ومن هم أقل من الملوك والأمراء وأعلي من عامة الشعب.

هذه المقابر لا تقل روعة عن بقية آثار طيبة، وتنتشر المقابر في تلال “القرنة” بالضفة الغربية في الأقصر، ترجع المقابر إلى عصر الدولة الوسطي والدولة الحديثة والعصور المتأخرة، حيث يبلغ عددها أكثر من ٤١١ مقبرة محفورة في الصخر، ونجد أن عدد مقابر الدولة القديمة “١٠٨ مقبرة” أما عدد مقابر الدولة الحديثة من “٤٠٨ الي ٤١١ مقبرة”.

رغم صغر حجم المقابر إلا أنها لا تقل أهمية عن مقابر وادي الملوك، لأنها تمتاز بالمناظر والنقاش البديعة والمتنوعة، وتعتبر هذه المقابر مصدرا هاما لدراسة الحياة الإجتماعية والنظم الإدارية في مصر الفرعونية، ومن خلالها نستطيع أن نتعرف على حياة العمال والفلاحين، حيث تعتبر مناظر هذه المقابر سجلا حافلا يتناول فروع الحياة المصرية.

ومن أهم وأشهر وأجمل المقابر الموجودة في المنطقة، مقبرة “نخت” التي تظهر نقوشها مدي رقي الفن الفرعوني، ومقبرة “مننا”، ومقبرة “رح مي رع”، ومقبرة “رع موزا” وهو أحد كبار رجال الدولة في عهد “أخناتون”، ومقبرة “سينوفر” حيث أن مناظرها التي توجد بداخلها كما لو كانت قد انتهي العمل بها أمس من شدة جمال الألوان وبهاء المناظر.

وتخطيط أغلب هذه المقابر تتكون من رحبة كبيرة بها باب المدخل، والسقف محمول على أعمدة ثم يليها دهليز يواجه المدخل وينتهي بمقصورة يوضع فيها تمثال الميت، وأحيانا يكون هناك غرفتين على جانبي الدهليز، ويوجد أيضا فناء صغير أمام مدخل المقبرة لتقديم القرابين، أما نقوش المقبرة فكانت تنقسم أما على جدار الرحبة ويتم فيها تمثيل الميت وهو يقوم بأعماله المختلفة، أو علي الدهليز وكانت تمثل الطقوس الجنائزية.

المصادر:

– كتاب “موسوعة أقاليم مصر الفرعوني(الأقصر)، للدكتور محمد على، صفحة ٥٣٦:٥٣٥.

(( وهذا في إطار مبادرة حضارتنا لنشر الوعي الاثري والترويج عن السياحة المصرية تحت إشراف فريق كنوز أثرية))

#فريق_كنوز_أثرية🦅♥️

#مبادرة_حضارتنا🌞💛